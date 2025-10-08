Illegal Hoarding : अनधिकृत फ्लेक्सप्रकरणी २७ गुन्हे दाखल

पुणे - शहरात परवानगीशिवाय फ्लेक्स, बोर्ड किंवा बॅनर लावल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नवल किशोर राम यांनी दिल्यानंतर आकाशचिन्ह विभाग कामाला लागला आहे. आज (ता. ८) एका दिवसात १५ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ७१ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यांना पत्र दिले आहे. तर २७ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे..शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर वरून राजकीय पुढारी वाढदिवस, नियुक्ती याच्या शुभेच्छा देतात. महापालिका निवडणूक पुढील काही महिन्यात होणार आहे, त्यामुळे मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्ये इच्छुक उमेदवार त्यांचे नाव मतदारांपर्यंत पोचविण्यासाठी जोरदार फ्लेक्सबाजी करत आहेत.नागरिकांसाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम आयोजित करून त्यावर स्वतःचा आणि पत्नीचा फोटो छापून ते प्रचार करत आहेत. तसेच बांधकाम प्रकल्प, शैक्षणिक संस्था, शिकवणी यासह अन्य व्यावसायिक कारणांनी अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करण्याचे प्रमाण वाढत आहे..त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण वाढले आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागासह क्षेत्रीय कार्यालयाकडून यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने फ्लेक्सबाजीला अभय मिळाले आहे.यापार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच आकाशचिन्ह विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यात अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड आणि बॅनरवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यास एक हजार रुपयांचा दंड आकारणे, गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत..तसेच महापालिकेने प्रिंटिंग प्रेस व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारचा फ्लेक्स, बोर्ड, बॅनर किंवा पत्रके छापण्यापूर्वी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घ्यावे, मशिन परवाना, साठा परवाना आणि इतर आवश्यक परवानग्या घेऊनच व्यवसाय सुरू करावे असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे आकाशचिन्ह विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाईला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसात अडीच हजार अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर काढून टाकले आहेत. पण त्याचसोबत दंडात्मक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांनी आत्तापर्यंत ७१ तक्रारी पोलिस ठाण्यांना दिल्या आहे. यापैकी २७ गुन्हे दाखल झाले आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली आहे..क्षेत्रीय कार्यालय - गुन्हे दाखल संख्यानगर रस्ता - ६औंध बाणेर - ४कोथरूड बावधन - २वारजे कर्वेनगर - ३कोंढवा येवलेवाडी - १कसबा विश्रामबाग - ४बिबवेवाडी - ७.क्षेत्रीय सहाय्यक आयुक्तांवर जबाबदारीशहरातील अनधिकृत फ्लेक्स किंवा बॅनर लागणार नाहीत याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांवर आहे. त्यामुळे त्यांच्या हद्दीत अनधिकृत फ्लेक्स आढळले, तर त्यासाठी सहाय्यक आयुक्त जबाबदार असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.