पुणे जिल्ह्यातील 1363 कोटींची विकासकामे पूर्ण : विश्वास देवकाते

पुणे : जिल्ह्यातील विकासकामांना प्रथम प्राधान्य देत मागील तीन वर्षात तब्बल एक हजार 363 कोटी रूपयांची विविध विकासकामे पूर्ण केली, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी बुधवारी (ता. ८) पत्रकार परिषदेत सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता नसतानाही जिल्हा परिषद निधी, जिल्हा नियोजन समितीसह केंद्र व राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून निधी आणला आणि या निधीतून ही विकासकामे मार्गी लावली. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांकडून मिळालेले आशीर्वाद हीच आमच्या कामाची पावती असल्याचे मतही देवकाते यांनी यावेळी व्यक्त केले. देवकाते म्हणाले, 'जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा प्रत्येकी एक हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. याशिवाय आदिवासी, दुर्गम आणि डोंगरी भागात विंधन विहिरीची खोदाई करता येत नसल्याने जिल्हा परिषदेने स्वखर्चातून छोटी रिंग मशिन खरेदी केली. त्यामुळे विहिरी खोदाईचे काम सुरळीत झाले. विधवा, शेतकरी महिला, घटस्फोटित, परितक्त्या व निराधार महिलांसाठी जिल्हा परिषद निधीतून शारदा शेतकरी माता-भगिनी अर्थसहाय्य योजना सुरू केली. जिल्ह्यात 1 हजार 200 दिव्यांगांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून दिला. शाळा खोल्यांची दुरूस्ती आणि नवीन शाळेसाठी भरीव निधी दिला." याशिवाय शेतीविषयक योजनांच्या जनजागृतीसाठी दोन ऍग्रो ऍम्बुलन्स खरेदी केल्या. जिल्हा कॅन्सरमुक्त करण्यासाठी आर. आर. पाटील कॅन्सरमुक्त अभियान सुरू केले. डीबीटी योजनेतून अनुदान वाढवून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ दिला. तीन वर्षांत जिल्ह्यातील एक लाख 21 हजार जणांना लाभ दिला. तसेच 26 हजार 905 विकासकामे केल्याचेही त्यांनी सांगितले. विभागनिहाय विकासकामे - बांधकाम - २ हजार ७५६

- शिक्षण (प्राथमिक) - १ हजार ७१९

- महिला व बालकल्याण - १ हजार ८२५

- ग्रामपंचायत --- ७ हजार ६९५

- छोटे पाटबंधारे --- ६५४

- आरोग्य --- २८०

- पशुसंवर्धन --- ६८

- समाजकल्याण --- ५ हजार २८३ - पाणीपुरवठा --- १ हजार २२३

- भूजल सर्वेक्षण --- १ हजार ३८८

- कृषी --- ३ हजार ९५३

- स्वच्छता --- ६१

