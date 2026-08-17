Rope Way : तीस वर्षांपूर्वीचा रोप-वे पुन्हा पर्वतीच्या वाटेवर! पेशवे पार्क ते पर्वती ८५० मीटरचा मार्ग

पुणे - सुमारे तीन दशकांपूर्वी राजकीय विरोधामुळे रखडलेला सारसबाग-पर्वती रोप-वेचा प्रकल्प आता नव्या स्वरूपात पुन्हा मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. पेशवे पार्क ते पर्वती देवस्थानाच्या मागील बाजूपर्यंत रोप-वे उभारण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे..पर्वती टेकडी ही पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी हजारो नागरिक पर्वतीची पायवाट आणि पायऱ्या चढण्यासाठी येतात. टेकडी हिरवीगार राहावी, अतिक्रमण होऊ नये, टेकडीचे विद्रुपीकरण अथवा उत्खनन होऊ नये, यासाठी पुणेकर सातत्याने जागरूक असतात.दुसरीकडे पुण्यातील पर्यटनात मोठी क्षमता असून शनिवारवाडा, सारसबाग, पाताळेश्वर, आगाखान पॅलेस, पर्वती यांसारखी ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळे पाहण्यासाठी देशभरातून पर्यटक येतात. महापालिकेकडून हेरिटेज वॉक, पुणे दर्शन यांसारखे उपक्रम राबविले जात असले तरी पर्यटनात नवे आकर्षण निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..पर्वतीवर जाण्याचा नवा पर्यायपर्वती टेकडी शहराच्या सरासरी पातळीपेक्षा सुमारे ३०० फूट उंच आहे. माथ्यावर जाण्यासाठी शंभरहून अधिक पायऱ्या आहेत. श्री देवदेवेश्वर संस्थानच्या परिसरात देवदेवेश्वरासह कार्तिकेय स्वामी, विष्णू, विठ्ठल-रुक्मिणी, गणपती आणि सूर्यदेव यांची मंदिरे आहेत. मात्र, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले तसेच शारीरिक अडचणी असलेल्या नागरिकांना पायऱ्या चढणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पर्वतीचे दर्शन लांबूनच घेण्याची वेळ अनेकांवर येते. रोप-वे झाल्यास सर्व वयोगटांतील नागरिकांना पर्वतीवर पोहोचता येणार असून, मंदिरदर्शनासोबत टेकडीवरील निसर्ग आणि पुण्याचे विहंगम दृश्य अनुभवता येईल..८५० मीटरचा रोप-वेसारसबागेजवळील पेशवे पार्कपासून पर्वती देवस्थानाच्या मागील बाजूपर्यंत सुमारे ८५० मीटर अंतराचा रोप-वे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा तांत्रिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास करून आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सल्लागाराची नियुक्ती झाल्यानंतर ६० दिवसांत प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे..प्रकल्प ठरला होता वादग्रस्तसारसबाग ते पर्वती रोप-वेचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यानंतर निविदा काढून बॉम्बे केबल कार कंपनीला काम देण्यात आले. तत्कालीन राज्यसभा खासदार सुरेश कलमाडी या प्रकल्पासाठी आग्रही होते. पण या रोप-वेमुळे गरवारे बालभवनची जागा धोक्यात आली. तसेच या ठिकाणचा क्रीडा झोन बदलून तो व्यावसायिक झोन केला जाणार होता..यामुळे हा सर्व परिसर गजबजून जाईल, शहराचे सौंदर्य नष्ट होईल या कारणांमुळे काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले. कलमाडी यांच्या विरोधी नगरसेवकांनी विरोधकांच्या मदतीने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत फेटाळून लावला होता. त्यानंतर ठेकेदार कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल करून नुकसान भरपाई मागितली. अनेक वर्षे हा खटला सुरू राहिला. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर वाद संपला..‘महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पेशवे पार्क ते पर्वती देवस्थान रोप-वे प्रस्तावित केला आहे. हा रोप-वे उभारताना गणपती मंदिर किंवा पर्वती मंदिराला कोणताही धोका नाही. झाडे तोडावी लागणार नाहीत. श्री देवदेवेश्वर संस्थानने या प्रकल्पासाठी मंजुरी दिली आहे.- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती‘सारसबाग- पर्वती रोप-वेसाठी क्रीडा झोन बदलून, व्यावसायिक झोन करण्यास आम्ही विरोध केला होता. हा प्रकल्प तेव्हा झाला असता तर या परिसरातील सौंदर्य नष्ट झाले असते. मुलांना खेळण्यासाठी जागा शिल्लक राहिली नसती.’- गोपाळ तिवारी, माजी नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.