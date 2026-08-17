पुणे

Rope Way : तीस वर्षांपूर्वीचा रोप-वे पुन्हा पर्वतीच्या वाटेवर! पेशवे पार्क ते पर्वती ८५० मीटरचा मार्ग

सुमारे तीन दशकांपूर्वी राजकीय विरोधामुळे रखडलेला सारसबाग-पर्वती रोप-वेचा प्रकल्प आता नव्या स्वरूपात पुन्हा मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
Ropeway

Ropeway

sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे - सुमारे तीन दशकांपूर्वी राजकीय विरोधामुळे रखडलेला सारसबाग-पर्वती रोप-वेचा प्रकल्प आता नव्या स्वरूपात पुन्हा मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. पेशवे पार्क ते पर्वती देवस्थानाच्या मागील बाजूपर्यंत रोप-वे उभारण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

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