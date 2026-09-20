३३२ गुरुजींना मनपसंत शाळा; आज मिळणार नव्या गुरूजींना नियुक्तीपत्र

३३२ नव्या गुरुजींना मनपसंत शाळा; आज मिळणार नियुक्तिपत्रे
जातवैधता अन् समांतर आरक्षणातील उमेदवार नियुक्तिपत्रांच्या प्रतीक्षेत
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २० : पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद प्राथमिक विभागात निवड झालेल्या ३४९ उमेदवारांपैकी कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झालेल्या ३३२ मराठी माध्यम शिक्षणसेवकांना मनपसंत शाळा मिळाल्या असून, नियुक्तिपत्र मिळालेले नवनियुक्त गुरुजी उद्यापासून (सोमवार, ता. २१) शाळेत रुजू होणार आहेत.
पवित्र पोर्टलअंतर्गत जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या शिक्षक पदांच्या भरती प्रक्रियेत ३४९ उमेदवारांची निवड झाली होती. त्यापैकी ३३२ उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाली. या उमेदवारांची १७ सप्टेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण सभागृहात समुपदेशन प्रक्रिया घेण्यात आली. दिव्यांग उमेदवारांना प्रथम, त्यानंतर महिला उमेदवारांना आणि पुढे सेवाज्येष्ठता व गुणांच्या आधारे शाळा निवडीची संधी देण्यात आली. तालुका व गावनिहाय शाळांचे वाटप झाल्याने अनेक उमेदवारांना आपल्या पसंतीची शाळा मिळाली आहे.
‘ते’ गैरहजर १७ उमेदवार ठरले अपात्र
वारंवार संधी देऊनही कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या १७ उमेदवारांची निवड व नियुक्ती रद्द केल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. जिल्हा परिषद पदाधिकारी व प्रशासनाच्या वतीने नियुक्तिपत्रे देण्यात आली. उर्वरित पात्र उमेदवारांना सोमवारी नियुक्तिपत्रे देण्यात येणार असून, त्यानंतर शाळेत रुजू होण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत.
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जातवैधतेचा पेच कायम
अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शाळा मिळाली असली तरी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय नियुक्तिपत्र देण्यात येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दिव्यांग, अनाथ, खेळाडू आदी समांतर आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना नियुक्तिपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन मागविण्यात येत असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
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