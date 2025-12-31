Pune News:'हडपसरच्या तीन प्रभागातून ३४८ उमेदवारी अर्ज दाखल'; ए-बी फॉर्म वाटपात आयात उमेदवारांना प्राधान्य, सर्वच पक्षांमधून नाराजीचे सूर..

-कृष्णकांत कोबल हडपसर : येथील १५-१६-१७ या तीनही प्रभागातील बारा जागांसाठी अखेरच्या दिवसापर्यंत तब्बल ३४८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. सर्वच पक्षांनी ए-बी फॉर्म वाटपात कमालीची गुप्तता पाळत ऐनवेळी उमेदवार आयात करून उमेदवारी दिल्याने त्या त्या पक्षातील मूळ इच्छुक कार्यकर्त्यांनी नाराजीचा सूर आळवला. त्यामुळे पुढील तीन दिवस बंडखोरांना समजविण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाला मोठी डोकेदुखी सहन करावी लागणार आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...येथील तीनही प्रभागासाठी एकूण १ हजार ३४ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली होती. त्यापैकी ३४८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील बहुतांश उमेदवारांनी वेगवेगळ्या जागेसाठी तर अनेकांनी एकाच जागेसाठी दोन वेगवेगळे अर्ज दाखल केले आहेत. ए-बी फॉर्मसह आलेल्या अर्जांनंतर व त्यामध्ये आयात उमेदवारांना संधी दिल्याचे समजल्यावर उमेदवारी नाकारण्यात आलेल्या विविध पक्षांतील इच्छुक उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..प्रभाग क्रमांक १५ मांजरी बुद्रुक - केशवनगर - साडेसतरानळी मधून अनुसूचित जाती महिला जागेसाठी ३६, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी ३८, सर्वसाधारण महिला जागेसाठी ३२ तर, सर्वसाधारण जागेसाठी २९ असे १३५ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. प्रभाग क्रमांक १६ हडपसर - सातववाडी मधून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला जागेसाठी २०, सर्वसाधारण महिला जागेसाठी २७, सर्वसाधारण जागेसाठी क गटातून २८ तर ड गटातून २८ असे १०३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत..प्रभाग क्रमांक १७ रामटेकडी - माळवाडी - वैदुवाडी मधून अनुसूचित जाती जागेसाठी ५२, नागरिकांचा मागास महिला प्रवर्गासाठी १७, सर्वसाधारण महिला जागेसाठी १७ तर, सर्वसाधारण जागेसाठी २४ असे ११० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत..प्रमूख पक्षांचे उमेदवार : प्रभाग क्रमांक १५ (मांजरी बुद्रुक - केशवनगर - साडेसतरानळी)राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : जोशीला जतीन कांबळे - अनुसूचित जाती महिला, पुरुषोतम धारवडकर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अजित दत्तात्रय घुले - सर्वसाधारण, शिवानी रुपेश तुपे - सर्वसाधारण महिलाभाजपा : नंदा अनिल अबनावे - अनुसूचित जाती महिला, डॉ. महादेव कोद्रे - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, शिवराज घुले - सर्वसाधारण, सारिका अमित घुले - सर्वसाधारण महिलाशिवसेना : राजश्री विक्री माने - अनुसूचित जाती महिला, संदीप लोणकर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, निलेश दिलीप घुले - सर्वसाधारण, सीमा सुधीर घुले - सर्वसाधारण महिला.प्रभाग क्रमांक १६ (हडपसर - सातववाडी)राष्ट्रवादी काँग्रेस : वैशाली बनकर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, वर्षा प्रशांत पवार - सर्वसाधारण महिला, योगेश ससाणे व कमलेश कापरे - सर्वसाधारणभाजपा : शिल्पा नितीन होले - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, उज्ज्वला जंगले - सर्वसाधारण महिला,मारुती तुपे व संदीप दळवी - सर्वसाधारणशिवसेना उबाठा : पल्लवी सुरसे - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, नलिनी विजय मोरे - सर्वसाधारण महिला, विजय देशमुख व नितीन गावडे - सर्वसाधारणशिवसेना : नलिनी विजय मोरे - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, अयोध्या आंधळे - सर्वसाधारण महिला, उल्हास तुपे व सागरराजे भोसले - सर्वसाधारणगणेश फुलारे, नंदा बाळासाहेब हिंगणे यांनी काँग्रेस तर अविनाश काळे, भाग्यश्री जाधव यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) कडून उमेदवारी दाखल केली आहे.प्रभाग क्रमांक १७ (रामटेकडी - माळवाडी - वैदुवाडी)राष्ट्रवादी काँग्रेस : अशोक कांबळे - अनुसूचित जाती, हेमलता निलेश मगर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, संगीता दत्तात्रय तुपे - सर्वसाधारण महिला, आनंद आळकुंटे - सर्वसाधारण.Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.भाजपा : खंडू सतीश लोंढे - अनुसूचित जाती, शुभांगी किरण होले शिवरकर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, पायल विराज तुपे - सर्वसाधारण महिला, प्रशांत तुपे - सर्वसाधारणशिवसेना उबाठा : प्रेम कसबे - अनुसूचित जाती, अंजूम इम्तियाज मोमीन - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, स्वाती तुषार गोफणे - सर्वसाधारण महिला, समीर तुपे - सर्वसाधारण पुरुषआयात उमेदवार : प्रभाग क्रमांक १५राष्ट्रवादी काँग्रेस - १शिवसेना - ३प्रभाग क्रमांक १६शिवसेना - २शिवसेना उबाठा - २प्रभाग क्रमांक १७भाजपा - ३शिवसेना उबाठा - १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.