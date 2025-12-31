पुणे

Pune News:'हडपसरच्या तीन प्रभागातून ३४८ उमेदवारी अर्ज दाखल'; ए-बी फॉर्म वाटपात आयात उमेदवारांना प्राधान्य, सर्वच पक्षांमधून नाराजीचे सूर..

Hadapsar AB form Distribution controversy: हडपसरच्या प्रभागांमध्ये आयात उमेदवारांमुळे पक्षांमध्ये नाराजीची लाट
AB Form Distribution Controversy Fuels Rebellion in Hadapsar Municipal Polls

AB Form Distribution Controversy Fuels Rebellion in Hadapsar Municipal Polls

सकाळ वृत्तसेवा
-कृष्णकांत कोबल

हडपसर : येथील १५-१६-१७ या तीनही प्रभागातील बारा जागांसाठी अखेरच्या दिवसापर्यंत तब्बल ३४८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. सर्वच पक्षांनी ए-बी फॉर्म वाटपात कमालीची गुप्तता पाळत ऐनवेळी उमेदवार आयात करून उमेदवारी दिल्याने त्या त्या पक्षातील मूळ इच्छुक कार्यकर्त्यांनी नाराजीचा सूर आळवला. त्यामुळे पुढील तीन दिवस बंडखोरांना समजविण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाला मोठी डोकेदुखी सहन करावी लागणार आहे.

