Ganeshotsav : ऋषिपंचमीनिमित्त दगडूशेठ गणपतीसमोर ३५ हजार महिलांचे अथर्वशीर्ष पठण

पुणे - ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’, ‘ओम गं गणपतये नमः’ अशा जयघोषात आणि पहाटेच्या प्रसन्न वातावरणात ऋषिपंचमीनिमित्त आयोजित हजारो महिलांनी अथर्वशीर्ष पठण केले. सुमारे ३५ हजार महिलांनी एकत्र येत अथर्वशीर्ष पठणातून गणरायाला नमन केले..श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळातर्फे ट्रस्टच्या १३४ व्या वर्षीच्या गणेशोत्सवात उत्सव मंडपासमोर या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ट्रस्टतर्फे गणेशोत्सवानिमित्त सजावटीसाठी उभारण्यात आलेल्या प्रेम मंदिराच्या प्रतिकृतीसमोर हजारो महिलांनी अथर्वशीर्ष पठण केले. याप्रसंगी महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने, कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, शुभांगी भालेराव, अर्चना भालेराव, सुवर्णयुग तरुण मंडळाचे सौरभ रायकर, यतिश रासने आदी उपस्थित होते. ‘परिमंडळ १’चे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांचा या वेळी सन्मान करण्यात आला. उपक्रमाचे ४१ वे वर्ष होते..पावसाचे वातावरण असले तरी या सोहळ्यासाठी महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत मध्यरात्री दोन वाजेपासूनच हजेरी लावण्यास सुरुवात केली. महिलांनी शंखनाद केल्यानंतर सोहळ्याला प्रारंभ झाला. त्यानंतर मन शांत करणारा ॐकार जप, ‘गणराजा गणनायका’, ‘मोरया रे बाप्पा मोरया रे’ या गीतांच्या सादरीकरणाने वातावरण भक्तीमय झाले. महिलांनी मुख्य अथर्वशीर्ष पठण करीत गणरायाला नमन केले. भक्तीरसात तल्लीन झालेल्या वातावरणात कार्यक्रमाची सांगता आरतीने झाली..‘संपूर्ण पुणे शहरासाठी शक्ती आणि ऊर्जा या माध्यमातून निर्माण झाली आहे’, असे नागपुरे म्हणाल्या. मुबई, सातारा, कोल्हापूर, लातूर आदी शहरातून महिला या उपक्रमासाठी आल्या होत्या. अर्चना भालेराव, प्रा. डॉ. गौरी कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.