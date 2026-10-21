Admission : राज्यात बी. फार्मसी, फार्म.डी. प्रवेशाच्या चौथ्या फेरीत तीन हजार ६६७ विद्यार्थ्यांना संधी

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) चार वर्षांचा पूर्णवेळ पदवी औषधनिर्माणशास्त्र (बी. फार्मसी) आणि सहा वर्षांचा पूर्णवेळ पदवी (फार्म. डी.) या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची चौथ्या फेरीची निवड यादी जाहीर झाली आहे. यात पाच हजार १२० विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रम नोंदविला होता..त्यापैकी तीन हजार ६७७ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली. तर तिन्ही फेरीमध्ये २७ हजार १२६ विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे. चौथ्या फेरीत प्रवेशासाठी महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना येत्या शनिवारपर्यंत (ता. २४) प्रवेश निश्चित करता येणार आहे..राज्यातील ५२८ औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील ४७ हजार १९२ जागांपैकी पहिल्या यादीत १६ हजार ७३४, दुसऱ्या यादीत सात हजार ४३२ आणि तिसऱ्या यादीत दोन हजार ९६० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. चौथ्या फेरीसाठी विद्यार्थांना दिलेल्या मुदतीत पाच हजार १२० विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाचे पसंतीक्रम भरले. त्यामुळे याच विद्यार्थ्यांचा विचार या फेरीसाठी करण्यात आला..त्यातील तीन हजार ६६७ विद्यार्थ्यांना चौथ्या यादीत प्रवेशाची संधी उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये एक हजार ८७ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची प्रथमच संधी मिळाली आहे. चौथ्या फेरीनंतर २५ ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान संस्थात्मक फेरीतील प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाईल, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.