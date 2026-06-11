Pune Education: ५० कोटींच्या आदर्श शाळा प्रकल्पावर संशयाचे सावट; एकाच निविदेमुळे ठरावीक कंपनीला लाभ, पुण्यात सत्ताधाऱ्यांकडून मर्जीतील कंपनीला झुकते माप

पुणे : महापालिकेच्या ७५ आदर्श शाळांच्या ५० कोटी रुपयांच्या कामासाठी एकच निविदा काढून ठरावीक कंपनीला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यापूर्वीच्या आदर्श शाळांची कामे करणाऱ्या लघु व मध्यम ठेकेदारांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसह शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी महापालिकेकडून मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहे. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर आदर्श शाळा करण्यासाठी पाऊल उचलले होते. त्यादृष्टीने शहरातील १५ शाळा आदर्श केल्या. त्यापैकी तीन शाळांना राज्य सरकारकडून उत्कृष्ट शाळेचे बक्षीसही प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर प्रशासकराज काळात शहरात ७५ शाळा आदर्श शाळा करण्यासाठी पावले उचलली होती. नवीन सभागृह सुरू झाल्यानंतरही आदर्श शाळा निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले..वेगवेगळ्या भागातील महापालिकेच्या ७५ शाळा आदर्श करण्यासाठी भवन विभागाकडून काम सुरू झाले आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिकल, फर्निचर, रंगरंगोटी, संगणकीकरणाची कामे केली जाणार आहेत. ५० कोटींच्या कामासाठी एकच निविदा काढून ती एकाच कंपनीला दिली जाणार आहे. सत्ताधारी भाजपकडून प्रशासनाला हाताशी धरून मर्जीतील व मोठ्या कंपनीला डोळ्यांसमोर ठेवून घाट घातला जात असल्याची चर्चा आहे. .शहराच्या चारही दिशांमध्ये १० ते ५० किलोमीटर परिसरात विखुरलेल्या शाळांची कामे एकाच ठेकेदारामार्फत कशी होऊ शकणार, वेळेत व गुणवत्तापूर्ण काम होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याउलट शाळानिहाय किंवा विभागनिहाय निविदा प्रसिद्ध केल्यास ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन कामांची गुणवत्ता वाढेल आणि वेळेत काम पूर्ण होण्यास मदत होईल..काही मोजक्या मोठ्या कंपन्यांनाच काम मिळेल, त्यादृष्टीने प्रशासनाकडून पावले टाकली जात आहेत. त्यास पुणे ठेकेदार असोसिएशनने विरोध दर्शविला आहे. त्याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना दिले आहे. पथ, पाणीपुरवठा आणि घनकचरा विभागाकडून यापूर्वीही एकत्रित निविदा काढण्याचे प्रयोग राबविण्यात आले असून, ते अयशस्वी झाले. असे असताना पुन्हा एकत्रित निविदा काढण्याचा अट्टाहास कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..आदर्श शाळांच्या इलेक्ट्रिक व अन्य कामांमध्ये एकरूपता असावी, या उद्देशाने एकच निविदा काढण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्याऐवजी आता परिमंडळनिहाय कामे देण्याचा विचार होऊ शकतो. त्याविषयी दोन ते तीन दिवसांत निर्णय होईल.- बिपीन शिंदे, प्रमुख, भवन विभाग.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.आदर्श शाळांच्या कामासंबंधी पुणे ठेकेदार संघटनेचे पदाधिकारी आम्हाला भेटले. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याशी आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊ.- गणेश बिडकर, सभागृह नेते, भाजप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.