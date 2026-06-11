पुणे

Pune Education: ५० कोटींच्या आदर्श शाळा प्रकल्पावर संशयाचे सावट; एकाच निविदेमुळे ठरावीक कंपनीला लाभ, पुण्यात सत्ताधाऱ्यांकडून मर्जीतील कंपनीला झुकते माप

Contractor association opposes Pune civic school project tender: ५० कोटींच्या आदर्श शाळा प्रकल्पात एकत्रित निविदेवरून वाद; ठरावीक मोठ्या कंपनीला लाभ देण्याच्या हालचालींमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
Pune Civic School Upgrade Plan Faces Scrutiny Over Single Bid Process

Pune Civic School Upgrade Plan Faces Scrutiny Over Single Bid Process

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महापालिकेच्या ७५ आदर्श शाळांच्या ५० कोटी रुपयांच्या कामासाठी एकच निविदा काढून ठरावीक कंपनीला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असून, यापूर्वीच्या आदर्श शाळांची कामे करणाऱ्या लघु व मध्यम ठेकेदारांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

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