पुणे

Nepal Violence: नेपाळमध्ये सुधारित परिस्थिती, महाराष्ट्रातील ५० पर्यटक सुरक्षित; विमानतळ परिसरात हॉटेलमध्ये वास्तव्य

Maharashtra Tourists: नेपाळमधील आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील ५० हून अधिक पर्यटक अडकले आहेत. विमानसेवा बंद असल्याने पुणे पर्यटक हॉटेलमध्ये थांबले आहेत.
Nepal Violence

Nepal Violence

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नेपाळमध्ये कालच्या तुलनेत आज परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. सैन्याने ताबा घेतल्यापासून या ठिकाणी काहीशी शांतता आहे. नागरिक घराबाहेर पडत आहेत. मात्र अद्यापही जनजीवन पूर्णपणे सुरळीत झालेले नाही.

Loading content, please wait...
family
Tourists
nepal
violence
Protest
Nepal social media ban

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com