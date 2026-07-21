पुणे

Pune Registration Attack: पुण्यातील हल्ल्यानंतर नोंदणी विभाग आक्रमक; ५२३ कार्यालये बंद, राज्य सरकारचा दोनशे कोटींचा महसूल बुडला

Pune Sub-Registrar assault latest news: सहदुय्यम निबंधकावर हल्ल्याच्या निषेधार्थ राज्यभर दस्त नोंदणी ठप्प; नागरिकांचे व्यवहार अडकले, महसुलात २०० कोटींचा तोटा
Statewide Protest by Registration Staff Halts Services, Hits Maharashtra Revenue

Statewide Protest by Registration Staff Halts Services, Hits Maharashtra Revenue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: दस्त नोंदणी कार्यालयातील सहदुय्यम निबंधकाला मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी राज्यातील सर्व ५२३ कार्यालये बंद राहिली. परिणामी राज्य सरकारचा सुमारे २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. आरोपींना अटक होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा पवित्रा अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.

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