Pune Registration Attack: पुण्यातील हल्ल्यानंतर नोंदणी विभाग आक्रमक; ५२३ कार्यालये बंद, राज्य सरकारचा दोनशे कोटींचा महसूल बुडला

पुणे: दस्त नोंदणी कार्यालयातील सहदुय्यम निबंधकाला मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी राज्यातील सर्व ५२३ कार्यालये बंद राहिली. परिणामी राज्य सरकारचा सुमारे २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. आरोपींना अटक होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा पवित्रा अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पुणे शहरातील हवेली क्र. २० मधील सहदुय्यम निबंधक रवींद्र कोळी यांना काही वकील आणि पक्षकारांनी आपल्या सोयीनुसार दस्तनोंदणी न केल्याच्या रागातून मारहाण केली. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. याविरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून गुन्हा दाखल केला. .त्यानंतर संतप्त संघटनांनी गुन्हेगारांना अटक होईपर्यंत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानुसार शनिवारी व रविवारी पुण्यासह मुंबईतील काही कार्यालये बंद ठेवण्यात आली. मात्र, सोमवारी राज्यातील सर्वच ५२३ कार्यालये बंद ठेवण्यात आली. त्याचा फटका दस्त नोंदणी आणि नागरिकांना बसला. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.राज्यात दररोज सरासरी १० ते १२ हजार दस्तांची नोंदणी होते. त्यातून सुमारे २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. दरम्यान, या घटनेनंतर नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.