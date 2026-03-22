Dilip Walse Patil: आंबेगाव तालुक्यातील ५ हजार ५८१ खाती कर्जमाफीसाठी पोर्टलवर अपलोड: दिलीप वळसे पाटील; उर्वरित खाती तातडीने अपलोड करा!

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आंबेगाव तालुक्यात १८ शाखांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी संकट निवारण योजना २०२६ अंतर्गत ५हजार ७४९ थकीत खात्यांपैकी ५ हजार ५८१ खाती पोर्टलवर अपलोड झाली असून १६८ खाती प्रलंबित आहेत. प्रलंबित खाती तातडीने अपलोड करा. "अशा सूचना राज्याचे माजी सहकार मंत्री तथा पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे जेष्ठ संचालक दिलीप वळसे पाटील यांनी दिल्या..मंचर (ता.आंबेगाव)येथे रविवारी (ता.१८) पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीतदिलीप वळसे पाटील बोलत होते. यावेळी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे,संचालक संजय काळे, आमदार बापुसाहेब पठारे, पुणे जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष स्वप्निल ढमढेरे, जिल्हा परिषद सदस्य विष्णु हिंगे, बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांच्या उपस्थित होते..वळसे पाटील म्हणाले, कर्ज माफीचा तसेच वेळेत कर्ज भरणाऱ्या शेतकर्यांना लाभ मिळून देण्यासाठी अधिकारी व कर्मचार्यांनी कार्यक्षमतेने काम करावे. १६८ खाती प्रलंबित संबंधित शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून ही खाती अपलोड करण्याचे काम तातडीने करा. नियमित परतफेड करणाऱ्या २४हजार ५०१ शेतकऱ्यांची नोंदिही वेळेत करा.नियमात बसणाऱ्या शेतकर्यांना कर्ज माफीचा फायदा मिळाला पाहिजे.त्या दृष्टीने नियोजन करा. यावर्षी पर्जन्यमान कमी होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. .या दृष्टीने पाण्याचा काटकसरीने वापर करा . उसाचे क्षेत्र कमी झाल्याने गाळपावर मोठा परिणाम होणार आहे. बँक मोठ्या प्रमाणात साखर उद्योगाला कर्ज पुरवठा करते. यापुढे नवीन ठेवीदार व कर्जदार शोधण्याचे काम बँकेच्या शाखेपासून मुख्यालयापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे." २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील आदर्श ताळेबंदाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शाखांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.."ज्या शाखांचे ठेवी व कर्ज उद्दिष्ट अपूर्ण आहे, त्यांनी मार्च २०२६ अखेर ते पूर्ण करावे. शाखांनी ठेवीच्या ६५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत शेती व बिगरशेती कर्जवाटप वाढवून आदर्श CD Ratio साध्य करावा." तसेच NPA कमी करण्यासाठी व प्रत्येक सेवकाने व्यवसाय वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना प्रा. दुर्गाडे यांनी दिल्या. ते म्हणाले"पुणे जिल्हा बँकेचे कार्यक्षेत्र फक्त पुणे जिल्हा आहे. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री (स्व) अजित दादा पवार व माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बँकेची कामगिरी नेतृत्व आहे. .देश पातळीवरील बँकांच्या कामकाजात पुणे जिल्हा बँक अग्रस्थानी आहे. या बँकेचा नावलौकिक टिकून ठेवण्याचे काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावे. बँकेत येणाऱ्या प्रत्येक खातेदाराला सन्मान पूर्ण वागणूक देऊन ठेवी व कर्जासाठी प्राधान्याने काम करावे." आंबेगावतालुक्यातील १८ शाखांचे कर्ज वितरण, वसुली आणि कर्जमाफीसंदर्भात सादरीकरण सरव्यवस्थापक संजय शितोळे, उपव्यवस्थापक अंकुश हिंगे व विभागीय अधिकारी विष्णु गायकवाड यांनी केले.