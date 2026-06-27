Gas Cylinder Seized : दौंड शहरात ५६ गॅस सिलिंडर जप्त

दौंड - दौंड शहरात एका वाहनातील विना परवाना घरगुती वापराचे ५६ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहे. तालुक्यातील काही हॅाटेलचालकांना या घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा केला जाणार होता परंतु त्यापूर्वी पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे..दौंड शहरातील अहिल्यानगर - दौंड - बारामती राष्ट्रीय महामार्गावरील नगर मोरी चौकात २६ जून रोजी मध्यरात्री ही कारवाई करण्यात आली. दौंड पोलिसांचे एक पथक चौकात नाकाबंदी करीत असताना त्यांनी अहिल्यानगर बाजूने आलेला सुझुकी सुपर कॅरी मॅाडेल असलेला टेम्पो (एम. एच. १२, एक्स. एम. - ६३१४ ) तपासणीसाठी थांबविला. पॅकबंद टेम्पोतील मालाविषयी माहिती विचारल्यावर टेम्पोचालकाने टोलवाटोलवी केली. पोलिसांनी पाहणी केली असता त्यामध्ये घरगुती वापराचे ' लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस ( एलपीजी) गॅस सिलिंडर आढळून आले..टेम्पोत ४ किलो गॅस असलेले ४२ सिलिंडर, १४ किलो गॅस असलेले ०६ सिलिंडर, १९ किलो गॅस असलेले ०२ सिलिंडर व ५ किलो गॅस असलेले ०६, असे एकूण ५६ सिलिंडर आढळून आले. भारतगॅस, एचपीगॅस या दोन सरकारी कंपन्यांसह एका खासगी कंपनीचे हे सिलिंडर आहेत. सिंलिंडर कोठून आणले आणि कोठे पोचविले जाणार होते?, याविषयी टेम्पोचालकाने पोलिसांना कोणतीही माहिती दिली नाही. दौंड पोलिसांनी ५६ गॅस सिलिंडर आणि चार लाख रूपये मूल्य असलेला टेम्पो जप्त केला आहे. दौंड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक यांनी जप्त केलेल्या गॅस सिलिंडरची पाहणी करून पंचनामा केला आहे..पोलिस अंमलदार अर्जुन पांडुरंग नरळे यांनी या प्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार टेम्पोचालक व मालक चंद्रशेखर शंकरराव चव्हाण ( वय ३५, रा. मुंढेकरवाडी, ता. श्रीगोंदा, अहिल्यानगर) याच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ आणि एलपीजी ( पुरवठा व वितरण नियमन) अधिनियमातील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विना परवाना एलपीजी गॅस सिलिंडरची साठवण व विक्रीसाठी वाहतूक केल्याप्रकरणी चंद्रशेखर चव्हाण याच्याविरूध्द हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दौंड - पाटस अष्टविनायक मार्गावर गिरिम ( ता. दौंड) हद्दीतील मांढरे मळा येथील हॅाटेल जगदंबा मध्ये ७ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी भटारखान्यातील एका घरगुती वापराच्या सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला होता. त्या स्फोटात हॅाटेल मधील पाच कर्मचारी भाजल्याने मृत्यूमुखी पडले होते. दौंड पोलिस व पुरवठा शाखेने या स्फोट प्रकरणात हॅाटेल चालकासाठी सोईची भूमिका घेतल्याने हॅाटेलला गॅस सिलिंडर पुरवठा करणार्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही..एलपीजी गॅस सिलिंडरची वाहतूक करणारी वाहने ही सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि संभाव्य दुर्घटनेची व्याप्ती न वाढविण्यासाठी खुली ठेवलेली असतात. फक्त चोरी टाळण्यासाठी आणि सुरक्षात्मक उपाय म्हणून लोखंडी जाळ्या लावलेल्या असतात. परंतु दौंड शहरातील नगर मोरी चौकात जप्त करण्यात आलेला गॅस सिलिंडरचा टेम्पो हा पॅकबंद होता. टेम्पोचालकाने स्वतःचा व इतरांचा जीव धोक्यात घालून सिलिंडरची वाहतूक केली. त्याशिवाय तो जप्त टेम्पो कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) या इंधनावर धावणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.