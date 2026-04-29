Pune News : दोन वर्षांत ५७ बांगलादेशी महिलांची मायदेशी रवानगी; ३२ महिला अद्याप निरीक्षणगृहात

पुणे - शहराच्या मध्यवर्ती भागात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांविरोधात पोलिसांनी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. विशेषतः परिमंडळ एकमधील फरासखाना आणि समर्थ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून गेल्या दोन वर्षांत ५७ बांगलादेशी महिलांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मायदेशी (डिपोर्ट) पाठविण्यात आले आहे..पुणे शहरात रोजगाराच्या शोधात किंवा छुप्या मार्गाने घुसखोरी करून बांगलादेशी नागरिक वास्तव्य करत असल्याचे यापूर्वीही उघडकीस आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून विशेष मोहीम राबवून बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेतला जात आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार, पुणे पोलिसांच्या परिमंडळ एककडून २०२५ आणि २०२६ (एप्रिल अखेरपर्यंत) या कालावधीत ८९ बांगलादेशी महिलांवर कारवाई करण्यात आली आहे..फरासखाना पोलिसांची सर्वाधिक कारवाईशहरातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सर्वाधिक बांगलादेशी महिलांवर कारवाई करण्यात आली आहे. २०२५ मध्ये फरासखाना पोलिसांनी १६, तर समर्थ पोलिसांनी एका महिलेला मायदेशी पाठवले होते. २०२६ मध्ये ही कारवाई वेगाने राबविण्यात आली. या वर्षात आतापर्यंत फरासखाना पोलिसांनी ३५ आणि समर्थ पोलिसांकडून पाच अशा ४० बांगलादेशी महिलांना मायदेशी पाठविले. खडक, विश्रामबाग, डेक्कन आणि शिवाजीनगर या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत मात्र गेल्या दोन वर्षांत एकाही बांगलादेशी नागरिकावर कारवाईची नोंद नाही..दृष्टिक्षेपात -सन २०२५ मधील कारवाई (एकूण १७ महिला):फरासखाना पोलिस ठाणे : १६ महिला (मायदेशी पाठवले)समर्थ पोलिस ठाणे : ०१ महिला (मायदेशी पाठवले)सन २०२६ मधील कारवाई (एकूण ७२ महिला) :फरासखाना पोलिस ठाणे : ३५ महिला (मायदेशी पाठवले) आणि ३२ महिला (निरीक्षण गृहात)समर्थ पोलिस ठाणे : ०५ महिला (मायदेशी पाठवले)दोन वर्षांतील एकूण कारवाई : ८९ बांगलादेशी नागरिक(यापैकी ५७ जणांना डिपोर्ट केले, तर ३२ जण निरीक्षण गृहात).शहरातील सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांचे वास्तव्य ही चिंतेची बाब ठरू शकते. त्यामुळे शहरातील परिमंडळ एकमधील पोलिस ठाण्यांना विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हॉटेल, लॉज आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात पोलिसांकडून तपासणी मोहीम राबवली जात आहे.- कृषिकेश रावळे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ एक.