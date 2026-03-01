Pune News: पुणे, पिंपरीतील ५९ ‘आरएमसी’ प्रकल्पांना टाळे; हवेत विष कालविल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई!

पुणे : वाढते शहरीकरण, ठिकठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे, मेट्रोचे काम आणि वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराची हवा अत्यंत वेगाने प्रदूषित होत आहे. या गंभीर प्रश्नावर ‘सकाळ’ने ‘गुदमरतोय श्वास’ या वृत्तमालिकेतून सविस्तर प्रकाश टाकत प्रशासनाला जागे केले होते. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) हवेची गुणवत्ता बिघडविणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोन्ही शहरांतील तब्बल ५९ ‘रेडीमिक्स कॉंक्रीट’ (आरएमसी) आणि स्टोन क्रशर प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. .Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .‘ग्रॅप’ची कठोर अंमलबजावणी‘एमपीसीबी’चे प्रादेशिक अधिकारी बाळासाहेब कुकडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक प्रशासनासोबत समन्वय साधून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ‘ग्रॅप’रची (ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन) कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाला दिले आहेत. शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी ‘आरएमसी’ प्लांटची गरज असते. मात्र, या ठिकाणी नियमांचे पालन न केल्यास त्यातून प्रचंड धूळ उडून प्रदूषणात भर पडते..महापालिकांना मंडळाचे निर्देशहवेची गुणवत्ता विहित मर्यादेत आणण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत काही तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...१ रस्त्यांवर धूळ उडणार नाही यासाठी नियमित स्वच्छता करणे२ चौकांमधील कारंजे/फवारे नियमित चालवून त्यांची वेळ वाढवावी३ फॉगर मशीन आणि पाणी फवारणी टँकरचा वापर वाढवावा४ शहरातील बांधकामांवर ‘ग्रॅप’ नियमांप्रमाणे प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना सक्तीच्या कराव्यात५ कचरा किंवा तत्सम पदार्थ उघड्यावर जाळले जाऊ नयेत, यासाठी सूचना फलक लावावेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.