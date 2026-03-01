पुणे

Pune News: पुणे, पिंपरीतील ५९ ‘आरएमसी’ प्रकल्पांना टाळे; हवेत विष कालविल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई!

MPCB seals construction-related industrial projects: पुणे आणि पिंपरीतील ५९ आरएमसी प्रकल्प बंद; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कठोर कारवाई
Air Quality Concerns Trigger Closure of RMC Projects in Pune, Pimpri

Air Quality Concerns Trigger Closure of RMC Projects in Pune, Pimpri

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वाढते शहरीकरण, ठिकठिकाणी सुरू असलेली बांधकामे, मेट्रोचे काम आणि वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराची हवा अत्यंत वेगाने प्रदूषित होत आहे. या गंभीर प्रश्नावर ‘सकाळ’ने ‘गुदमरतोय श्वास’ या वृत्तमालिकेतून सविस्तर प्रकाश टाकत प्रशासनाला जागे केले होते. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) हवेची गुणवत्ता बिघडविणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोन्ही शहरांतील तब्बल ५९ ‘रेडीमिक्स कॉंक्रीट’ (आरएमसी) आणि स्टोन क्रशर प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Pimpri Chinchwad
pollution
district
air pollution

Related Stories

No stories found.