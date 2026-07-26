Pune News: ६ कोटींचे काम रखडले; एम्प्रेस गार्डनसमोरील 'प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव्ह' खड्ड्यांच्या विळख्यात

पुणे: पुणे शहरातील कॅम्प परिसरातील एम्प्रेस गार्डनसमोरील ‘प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव्ह’ या महत्त्वाच्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याच्या डांबरीकरण व विस्तारीकरणासाठी सहा कोटी रुपयांचे काम ठेकेदाराला दिले. मात्र त्यांनी आखाती देशातील युद्धामुळे डांबराचे दर वाढल्याचे कारण देत या रस्त्याचे काम केलेच नाही. परिणामी वाहनचालकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.एम्प्रेस गार्डनपासून पुढे पुणे स्टेशन आणि कॅम्पकडे जाणारा हा मुख्य आणि वर्दळीचा मार्ग आहे. सुमारे अडीच ते तीन किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता कॅम्प, वानवडी, घोरपडी, कोरेगाव पार्क आणि पुणे रेसकोर्स परिसराला जोडणारा प्रमुख दुवा आहे. .दररोज हजारो दुचाकी, चारचाकी तसेच मालवाहू वाहने या मार्गाचा वापर करतात. एम्प्रेस गार्डन, राष्ट्रीय युद्धस्मारक, रेसकोर्स आणि संरक्षण दलाच्या विविध आस्थापनांकडे जाणाऱ्या नागरिकांसाठीही हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र या रस्त्याची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सध्या या संपूर्ण पट्ट्यात रस्त्यापेक्षा खड्डेच जास्त अशी भयानक अवस्था झाली आहे. पावसाचे पाणी या खड्ड्यांमध्ये साचत असल्याने दुचाकीस्वारांना खड्ड्यांचा कोणताही अंदाज येत नाही. परिणामी, दुचाकी घसरून गंभीर अपघात होत आहेत. नागरिकांचे बळी गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार आहे का? असा संतापजनक सवाल वाहनधारक करीत आहेत..सार्वजनिक बांधकाम विभाग करतेय काय?सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत हा रस्ता येतो. यंदाच्या उन्हाळ्यातच प्रशासनाने एका ठेकेदाराला याचे काम दिले. यासाठी सुमारे ६ कोटींचा खर्च होता. उन्हाळ्यात हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित असताना ठेकेदाराने ना रुंदीकरण केले, ना डांबरीकरण. दीड ते दोन किलोमीटर रस्त्याच्या पट्यात ५० हून अधिक मोठे खड्डे पडले आहेत. रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. मात्र याकडे ना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लक्ष आहे, ना संबंधित ठेकेदाराचे..संबंधित ठेकेदाराला एम्प्रेस गार्डनसमोरील रस्त्याचे काम त्वरित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लवकरच खड्डे बुजविले जातील.- भरतकुमार बाविस्कर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.डांबराचे दर वाढल्याने ठेकेदाराने काम केले नाही. त्यांना काम करण्याच्या सूचना दिल्या असून लवकरच कामाला सुरुवात होईल.- अनिल काकडे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.