Pune water leak: कात्रजमध्ये ६०० मिमी पाणीवाहिनी फुटली; लाखो लिटर पिण्याचे पाणी रस्त्यावर वाया, नागरिकांचा महापालिकेवर संताप

कात्रज: कात्रज-कोंढवा मुख्य रस्त्यावरील गोकुळनगर चौकात, एसबीआय बँकेसमोर महापालिकेची ६०० मिमी व्यासाची पाणीपुरवठा वाहिनी फुटल्याने लाखो लिटर पिण्याचे पाणी वाया गेले. या घटनेमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी रस्त्यावर वाहत असून वाहनचालक आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...वाहिनी फुटल्याने रस्त्यावर पाण्याचा मोठा प्रवाह वाहत होता. वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम झाला. स्थानिक नागरिकांनी या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेच्या संबंधित विभागाने तातडीने अशा घटना थांबवून पाण्याचा अपव्यय टाळावा, अशी मागणी केली आहे..जर अशा प्रकारे हजारो लिटर पाणी वाया घालवायचे असेल, तर आम्हाला दररोज नियमित पाणीपुरवठा का केला जात नाही?” अनेक भागांत रात्री २ वाजताही पाणी येत असल्याने एका हंडाभर पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांमध्ये व नागरिकांमध्ये वाद होण्याची वेळ येत आहे. .हा विरोधाभास का? विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणाच्या फुटलेल्या पाईपलाईनचे फोटो आणि माहिती संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांना वारंवार पाठवूनही कोणतीही तातडीची दुरुस्ती किंवा कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा आरोप स्थानिक महिला नागरिक संपदा तिडके यांनी केला आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.पाण्याच्या अतिदाबामुळे ही पाणीपुरवठा वहिनी फुटली होती. तत्काळ पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला होता. मात्र पाणी चढाच्या दिशेने जात असल्याने पाणी वाया गेले. उद्यापर्यंत लाईनची दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात येईल.- नितीन खुडे, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.