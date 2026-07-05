पुणे

Pune water leak: कात्रजमध्ये ६०० मिमी पाणीवाहिनी फुटली; लाखो लिटर पिण्याचे पाणी रस्त्यावर वाया, नागरिकांचा महापालिकेवर संताप

600mm water pipeline bursts in Katraj Pune: गोकुळनगर चौकात महापालिकेची ६०० मिमी पाणीवाहिनी फुटल्याने रस्त्यावर पाण्याचे तळे, वाहतूक विस्कळीत; नागरिकांचा पाणीपुरवठा विभागावर निष्काळजीपणाचा आरोप
Lakhs of Litres of Water Lost After Pipeline Bursts on Katraj-Kondhwa Road

Lakhs of Litres of Water Lost After Pipeline Bursts on Katraj-Kondhwa Road

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कात्रज: कात्रज-कोंढवा मुख्य रस्त्यावरील गोकुळनगर चौकात, एसबीआय बँकेसमोर महापालिकेची ६०० मिमी व्यासाची पाणीपुरवठा वाहिनी फुटल्याने लाखो लिटर पिण्याचे पाणी वाया गेले. या घटनेमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी रस्त्यावर वाहत असून वाहनचालक आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला.

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