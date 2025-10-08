Khadakwasla Traffic : खडकवासला धरणाजवळील पूल अवजड वाहनांसाठी बंद, हलक्या वाहनांसाठी खुला

खडकवासला : खडकवासला धरणाजवळील मुठा नदीवरील ६५ वर्षे जुना पूल धोकादायक ठरल्यामुळे महापालिकेने तो जड व उंच वाहनांसाठी बंद केला आहे. मोटार आणि दुचाकी या हलक्या वाहनांसाठी पूल खुला असेल..खडकवासला येथून एनडीए कोंढवे-कोपरे, कुडजेकडे जाणारा रस्ता या पुलाने जोडला जातो. पुलाची धोकादायक स्थिती मागील दोन-तीन महिन्यांपूर्वी उघडकीस आली होती. त्याची छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर खडकवासला पाटबंधारे विभाग, उत्तमनगर पोलिस ठाणे व वाहतूक विभागाने महापालिकेला माहिती दिली. .Pune News : सात्यकी सावरकर यांचा न्यायालयात अर्ज; राहुल गांधी यांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश द्यावेत.महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने पुलाची पाहणी केली. त्यानंतर पुलाची तांत्रिक तपासणी व स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. ज्यात हा पूल अतिधोकादायक असल्याचे आढळले.हा पूल १९६० मध्ये बांधला गेला आहे. या पुलाचा दर्जा खालावला आहे. त्यामुळे तो फक्त हलक्या वाहनांसाठी सुरक्षित आहे.- संतोष लांजेकर, उपअभियंता, प्रकल्प, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.