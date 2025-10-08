पुणे

Khadakwasla Traffic : खडकवासला धरणाजवळील पूल अवजड वाहनांसाठी बंद, हलक्या वाहनांसाठी खुला

Pune Traffic : खडकवासला येथील ६५ वर्षे जुना मुठा नदीवरील पूल तांत्रिक तपासणी आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये 'अतिधोकादायक' आढळल्याने, पुणे महापालिकेने तो जड वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद केला आहे, मात्र हलक्या वाहनांसाठी वाहतूक सुरू राहील.
Khadakwasla Traffic

Khadakwasla Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला : खडकवासला धरणाजवळील मुठा नदीवरील ६५ वर्षे जुना पूल धोकादायक ठरल्यामुळे महापालिकेने तो जड व उंच वाहनांसाठी बंद केला आहे. मोटार आणि दुचाकी या हलक्या वाहनांसाठी पूल खुला असेल.

Loading content, please wait...
pune
Traffic
traffice police
Khadakwadi farmer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com