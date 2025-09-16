पुणे

Pune News: दीड लाख दावे; ६६५ कोटींचा महसूल, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रथम

Lok Adalat: तडजोडीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत तब्बल एक लाख ४५ हजार १०१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : तडजोडीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत तब्बल एक लाख ४५ हजार १०१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
law
lok adalat
Pune Lok Adalat
Judicial Revenue Collection

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com