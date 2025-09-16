Pune News: दीड लाख दावे; ६६५ कोटींचा महसूल, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रथम

पुणे : तडजोडीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत तब्बल एक लाख ४५ हजार १०१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला..एकाच दिवशी ६६५ कोटी ४४ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला असून, या कामगिरीमुळे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. या लोकअदालतीत एक लाख तीन हजार ६६ दाखलपूर्व व ४२ हजार ३५ प्रलंबित दावे कायमस्वरूपी निकाली काढल्याने न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी झाला आहे..बारामतीचा अर्थसंकल्प ११९६ कोटींचा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र महाजन व सचिव न्यायाधीश सोनल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ही अदालत घेण्यात आली. या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी ऑनलाइन मार्गदर्शन केले व लोकअदालतीचे महत्त्व अधोरेखित केले..ही प्रकरणे निकालीया लोकअदालतीत १३५ पॅनेलमार्फत वाहतूक नियमभंगांवरील ई-चलन, बँकांची कर्जवसुली, मोटार अपघात दावे, नागरी वाद, धनादेश उल्लंघन, वैवाहिक व कौटुंबिक दावे, कामगारांचे दावे, थकीत वीज, पाणी, दूरसंचार बिले तसेच तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. त्यामुळे लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. ‘‘एकाच दिवशी इतक्या प्रकरणांचा निपटारा होणे ही उल्लेखनीय कामगिरी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस, वकील, न्यायमूर्ती, अधिकारी व पक्षकार यांच्या सहकाऱ्यामुळे हा उपक्रम यशस्वी ठरला,’’ असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी सांगितले..निकाली दाव्यांचे प्रकार ः संख्या५०,३८०बँकांची कर्जवसुली१८,३७४तडजोडपात्र फौजदारी गुन्हे१६२वीज बिले७कामगार विवाद३७भूसंपादन३५मोटार अपघात दावे६८वैवाहिक दावे२००४धनादेश उल्लंघन४६३दिवाणी दावे१३७६महसूल४८,१६७पाणीपट्टी५ग्राहक तक्रारी६४६३इतर.Mumbai Pune Expressway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर तासभर वाहतूक बंद, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग.लोकअदालत ही केवळ वाद निपटाऱ्याची पद्धत नसून ती लोकाभिमुख चळवळ आहे. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढविण्यात तिची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. विक्रमी निपटारा हा सर्व घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे फलित आहे.- महेंद्र महाजन, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.