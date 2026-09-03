Bullock Cart Race : अवसरी बुद्रुक येथे श्री कृष्ण जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने चार दिवस चाललेल्या बैलगाडा शर्यतीमध्ये एकूण ७२० बैलगाडे पळाले

पारगाव - अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथे श्री कृष्ण जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने शनिवार (दि. २९) ऑगस्ट ते मंगळवार (दि. १) सप्टेंबर चार दिवस चाललेल्या बैलगाडा शर्यतीमध्ये एकूण ७२० बैलगाडे पळाले. विजेत्या बैलगाडा मालकांना एकूण रोख दोन लाख ६२ हजार रुपये, पाच मोटारसायकल, एक इलेक्ट्रिक स्कुटी, एक कडबा कुट्टी, एक फ्रीज, एक एलईडी टीव्ही, एक जुंपता बैलगाडा बक्षीस देण्यात आले..समस्त ग्रामस्थ अवसरी बुद्रुक, टाव्हरेवाडी , गावडेवाडी व अवसरी बुद्रुक बैलगाडा संघटनेच्या वतीने श्री कृष्ण जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केले होते. दिवस पहिला फळीफोड गाडा – विराटभैया वाबळे / प्रवीण थोरात, नंबर एक फायनल- सचिन सुदाम मुऱ्हे / निखील गोपाळा थोरवे. दिवस दुसरा फळीफोड गाडा – स्वप्नील शांताराम शिंगाडे, नंबर एक फायनल- ब्रिजेश रखमाजी धुमाळ/विकास नायकोडी. दिवस तिसरा फळीफोड गाडा – पांडुरंग काळे / ढेरंगे, नंबर एक फायनल- पांडुरंग किसन काळे / ढेरंगे. दिवस चौथा फळीफोड गाडा – तुषार भगवान टेमकर / जाधव , नंबर एक फायनल- तुषार भगवान टेमकर / जाधव.प्रथम क्रमांक- रोख एक लाख रुपये (एकूण गाडे ४३), व्दितीय क्रमांक – रोख ९१ हजार रुपये (एकूण गाडे २४४), तृतीय क्रमांक – रोख ७१ हजार रुपये (एकूण गाडे १३८) तसेच आकर्षक फायनल साठी पाच मोटारसायकल, एक इलेक्ट्रिक स्कुटी, एक कडबा कुट्टी, एक फ्रीज, एक एलईडी टीव्ही, एक जुंपता बैलगाडा बक्षीस देण्यात आले. यात्रेचे नियोजन अजित चव्हाण, संजय हिंगे, किशोर हिंगे, विनोद हिंगे, माऊली हिंगे, चिनू हिंगे, पंकज हिंगे, सुधीर हिंगे, संजय चव्हाण, सुरज हिंगे, नितीन हिंगे, बाजी टेमकर, अक्षय टाव्हरे, दीपक हिले, संतोष शेटे यांनी केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.