Pune News: आंबेगावच्या ११ गावांच्या जलजीवन मिशनला दिलासा; वीज जोडणीसाठी ७२.८३ लाखांचा निधी

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : आंबेगाव तालुक्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या ११ गावांच्या नळ पाणीपुरवठा योजना वीज जोडणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने बंद अवस्थेत होत्या. परिणामी संबंधित गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत होते. मात्र, पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाने या योजनांच्या वीज जोडणीसाठी तब्बल ₹७२ लाख ८३ हजार ३३७ इतका निधी मंजूर केल्याने या योजनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निधी उपलब्ध झाला आहे..त्यामुळे बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज जोडणीची कामे गतीने पूर्ण होऊन नागरिकांना नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरपंच, ग्रामस्थ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दर्जेदार व गतिमान पद्धतीने ही कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे, असे आवाहनही विवेक वळसे पाटील यांनी केले..महावितरण वीज जोडणीसाठी मंजूर निधी (लाख रुपयांत)गावाचे नाव मंजूर निधी१ दिगद १४.६८७२ मेनुंबरवाडी (एन.वी.) ८.७७६३ कोळवाडी कोटमदरा ७.७२६४ अवसरी खुर्द ६.६५९५ कोंढरे ६.२५३६ गाडेवाडी ६.०६९७ काठापूर बुद्रुक ५.९७४८ मेंगडेवाडी ४.८२२९ पहाडदरा ४.७०३१० पिंपळगाव तर्फे घोडा ३.७५३११ ढाकाळे ३.४१२एकूण मंजूर निधी : ७२ लाख ८३ हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.