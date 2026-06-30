पुणे

Pune News: आंबेगावच्या ११ गावांच्या जलजीवन मिशनला दिलासा; वीज जोडणीसाठी ७२.८३ लाखांचा निधी

Maharashtra Jal Jeevan Mission latest news: जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या ११ गावांच्या नळपाणीपुरवठा योजनांना वीज जोडणीसाठी पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाकडून ७२.८३ लाखांचा निधी मंजूर; आंबेगाव तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर दिलासा
Power Connectivity Fund to Accelerate Jal Jeevan Mission in 11 Ambegaon Villages

Power Connectivity Fund to Accelerate Jal Jeevan Mission in 11 Ambegaon Villages

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या ११ गावांच्या नळ पाणीपुरवठा योजना वीज जोडणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने बंद अवस्थेत होत्या. परिणामी संबंधित गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत होते. मात्र, पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाने या योजनांच्या वीज जोडणीसाठी तब्बल ₹७२ लाख ८३ हजार ३३७ इतका निधी मंजूर केल्याने या योजनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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