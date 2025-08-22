पुणे

Pune News : महापालिकेच्या ७५० लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना नोटीस; आयुक्तांनी उगारला कारवाईचा बडगा

आज सकाळी पावणेदहा नंतर महापालिकेच्या सर्व प्रवेशद्वार बंद केले उशिरा आलेल्या सुमारे ७५० कर्मचाऱ्यांची नावे लिहून घेतली आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजविण्यात आलेली आहे.
pune municipal gate close
pune municipal gate closesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेचे कामकाज सकाळी पावणेदहा वाजता सुरू होते पण अनेक अधिकारी कर्मचारी हे उशिरा येतात त्यामुळे त्याचा कामकाजाचा परिणाम होत आहे. अशा अधिकाऱ्यांबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कडक भूमिका घेतली.

