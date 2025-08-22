Pune News : महापालिकेच्या ७५० लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना नोटीस; आयुक्तांनी उगारला कारवाईचा बडगा

पुणे - पुणे महापालिकेचे कामकाज सकाळी पावणेदहा वाजता सुरू होते पण अनेक अधिकारी कर्मचारी हे उशिरा येतात त्यामुळे त्याचा कामकाजाचा परिणाम होत आहे. अशा अधिकाऱ्यांबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कडक भूमिका घेतली..आज सकाळी पावणेदहा नंतर महापालिकेच्या सर्व प्रवेशद्वार बंद केले उशिरा आलेल्या सुमारे ७५० कर्मचाऱ्यांची नावे लिहून घेतली आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजविण्यात आलेली आहे. यामध्ये सहा विभाग प्रमुखांचा समावेश आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे.मुख्य महापालिका भावना सह क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कर्मचारी अधिकारी सकाळी उशिरा येतात आणि संध्याकाळी लवकर निघून जातात..नवल किशोर राम यांनी महापालिकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर हजर झाले नाहीत, तर थेट कारवाई होईल. दोन आठवड्यांपूर्वीही उशिरा येणाऱ्यांना ताकीद देण्यात आली होती; मात्र त्यातूनही काही धडा घेतला गेला नाही. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी धडक मोहिम राबवून उशीरा आलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट प्रवेशद्वारावरच रोखण्यात आले..महापालिकेची अधिकृत कार्यालयीन वेळ सकाळी ९.४५ वाजता सुरू होते. तरीदेखील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी दहा ते बारा वाजूनही कामावर पोहोचत होते. यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने आयुक्तांच्या आदेशानुसार यांची नावे नोंदवून कारणे दाखवा नोटीस देण्याची कारवाई केली.महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. शनिवारी सुट्टी दिली असली तरी रोजच्या कामाच्या तासात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतरही कर्मचारी व अधिकारी वेळेचे पालन करत नसल्याने हा कठोर निर्णय घेण्यात आला..'महापालिकेने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कामावर येण्याची वेळ निश्चित केली आहे. त्याचे पालन न करता उशीरा आलेल्यांची नावे नोंदवून कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानेच ही कारवाई करण्यात आली आहे. यात विभागप्रमुखांसह वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी अशा सुमारे ७५० जणांचा समावेश आहे.'- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.