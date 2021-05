पुण्यात 75 केंद्रांवर लसीकरण; कोव्हिशिल्डचे 7500 डोस

By

पुणे : राज्य सरकारने महापालिकेला कोव्हिशिल्ड लसीचे साडेसात हजार डोस दिले आहेत. त्यानुसार उद्या (बुधवारी) महापालिकेचे दवाखाने, प्रसूतिगृह, ओपीडी अशा ७३ ठिकाणी ४५ पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना कोव्हिशिल्डचा दुसरा डोस दिला जाणार आहे. ज्या नागरिकांनी ८४ दिवसांपूर्वी पहिला डोस घेतला आहे, त्यांनाच दुसरा डोस मिळणार आहे.(7500 doses of Covishield Vaccination at 75 centers in Pune today)

शहरात दोन दिवसांपासून लसीकरण मोहीम ठप्प झाली होती. परंतु, मंगळवारी साडेसात हजार डोस उपलब्ध झाल्याने लसीकरण सुरू करता येणार आहे. महापालिकेच्या शाळा, विरंगुळा केंद्र या ठिकाणांवर लस न देता ती केवळ पालिकेची दवाखाने, ओपीडी आणि प्रसूतिगृह अशा ६३ केंद्रांसह महत्त्वाच्या ठिकाणी लसीकरण केले जाणार आहे. प्रत्येक केंद्राला १०० डोस पुरविले आहेत. इतर गटातील नागरिकांनी व पहिल्या डोससाठी आॅनलाइन बुकिंग केले नाही, अशांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊ नये, असा आदेश अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिला आहे.

हेही वाचा: म्युकरमायकोसिसच्या इंजेक्शनसाठी पुण्यात पळापळ

नियम बदलानंतर प्रथमच लसीकरण

केंद्र सरकारने कोव्हिशिल्ड लसीचा दुसरा डोस घेण्याबाबत नवे आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये दुसरा डोस १२ ते १६ आठवड्यांच्या दरम्यान घ्यावा, असे नमूद केले आहे. मात्र, हा आदेश ज्या दिवशी काढला त्या दिवसापासून शहरात कोव्हिशिल्ड लस उपलब्ध झालेली नव्हती. आता लस उपलब्ध झाल्याने ८४ दिवसांपूर्वी पहिला डोस घेणाऱ्यांना दुसरा डोस मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार लस?

ज्या नागरिकांनी ८४ दिवसांपूर्वी कोव्हिशिल्डचा पहिला डोस घेतला, अशांनाच बुधवारी दुसरा डोस देणार. आरोग्य कर्मचारी, फ्रंट लाईन कर्मचारी व ४५ वयाच्या पुढील नागरिकांच्या दुसऱ्या डोससाठी ९० टक्के लस. केवळ ऑनलाइन बुकिंग केलेल्या नागरिकांच्या पहिल्या डोससाठी १० टक्के लस राखीव.

हेही वाचा: तौक्ते’चा पुण्यावरील प्रभाव अखेर कमी

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा