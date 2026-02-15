पुणे

Run InSync Pune: ‘रन इनसिंक’मध्ये ७५०० धावपटूंचा सहभाग; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात भारतातील सर्वांत मोठी ‘सर्वसमावेशक रन’ उत्साहात!

Community fitness event Run InSync Pune: सर्वसमावेशक धावण्याच्या उपक्रमात दिव्यांग आणि सुदृढ व्यक्तींचा उत्साही सहभाग
Spirit of Inclusion Shines as 7,500 Take Part in Run InSync at Pune University

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: दिव्यांग आणि सुदृढ व्यक्तींनी एकत्र सहभागी होण्याच्या ‘रन इनसिंक २०२६’ या अभिनव उपक्रमात शनिवारी साडेसात हजारांहून अधिक धावपटूंनी सहभाग नोंदवला. ‘अ‍ॅडव्हेंचर्स बियॉन्ड बॅरियर्स फाउंडेशन’ (एबीबीएफ) यांच्यावतीने आयोजित हा उपक्रम भारतातील सर्वात मोठी ‘सर्वसमावेशक रन’ ठरला.

