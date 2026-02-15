Run InSync Pune: ‘रन इनसिंक’मध्ये ७५०० धावपटूंचा सहभाग; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात भारतातील सर्वांत मोठी ‘सर्वसमावेशक रन’ उत्साहात!

पुणे: दिव्यांग आणि सुदृढ व्यक्तींनी एकत्र सहभागी होण्याच्या ‘रन इनसिंक २०२६’ या अभिनव उपक्रमात शनिवारी साडेसात हजारांहून अधिक धावपटूंनी सहभाग नोंदवला. ‘अॅडव्हेंचर्स बियॉन्ड बॅरियर्स फाउंडेशन’ (एबीबीएफ) यांच्यावतीने आयोजित हा उपक्रम भारतातील सर्वात मोठी ‘सर्वसमावेशक रन’ ठरला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात अतिशय उत्साही वातावरणात हा उपक्रम झाला. या उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष होते. दहा, पाच आणि तीन किलोमीटर अशा तीन विभागांमध्ये ही ‘रन’ झाली. यात सुमारे २५०० दिव्यांग आणि ५००० सुदृढ नागरिक सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, तीन किलोमीटर गटात २१६, पाच किलोमीटर गटात सात आणि दहा किलोमीटरच्या गटात तीन, अशा २२६ नागरिकांनी व्हिलचेअरवरून यात सहभाग घेतला. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह बंगळूर आणि चेन्नई येथील धावपटूही यात सहभागी झाले होते. तर ६८ स्वयंसेवी संस्थांचाही सहभाग होता..सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, राज्य अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. राजेंद्र डहाळे, डॉ. गीता शिंदे, आयरा खान, ‘बजाज फिनसर्व्ह’च्या शेफाली बजाज, कुरूश इराणी यांनी उपक्रमाला ‘हिरवा झेंडा’ दाखवला. याप्रसंगी ‘सकाळ’चे संपादक सम्राट फडणीस, ‘सकाळ’च्या मनुष्यबळ संसाधन विभागाचे संचालक विनोद बिडवाईक, ‘एबीबीएफ’चे संस्थापक-संचालक दिव्यांशू गणात्रा आणि संचालक अपर्णा प्रभूदेसाई आदी उपस्थित होते.’.या उपक्रमाला बजाज फिनसर्व्हचे, तसेच ईक्लेरक्सचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अंतर्गत सहकार्य लाभले. तसेच रन बडीज, टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स, अॅपझेन, इन्फोसेप्ट्स फाउंडेशन आणि उपाध्याय फाउंडेशन यांनीही पाठबळ दिले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...साडेसात हजारांहून अधिक लोकांनी या उपक्रमाला दिलेला प्रतिसाद भारावून टाकणारा आहे. समाजातील प्रत्येक घटक एकत्र आल्यास मोठा बदल शक्य आहे, हेच यातून सिद्ध झाले. गतवर्षी देखील या उपक्रमाची नोंद विश्वविक्रम म्हणून झाली होती. यंदाही धावपटू विक्रमी संख्येने सहभागी झाल्याने पुन्हा एकदा विक्रम झाला आहे. या उपक्रमातून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अंतर्गत जमा होणारा निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी वापरला जाणार आहे.-अपर्णा प्रभूदेसाई, संचालक ‘एबीबीएफ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.