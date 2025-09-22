पुणे

MPSC Recruitment: लिपिक टंकलेखक भरतीत गोंधळ; धर्मादाय आयुक्तालयाचा ढिसाळ कारभार, ९८ उमेदवारांची नियुक्ती रखडली

Clerk Typist: एमपीएससी लिपिक-टंकलेखक भरतीत ११८ उमेदवारांची निवड झाली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ २० जणांनाच नियुक्ती मिळाली असून उर्वरित ९८ जण प्रतीक्षेत आहेत.
MPSC Recruitment

MPSC Recruitment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) लिपिक-टंकलेखक पदासाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसत आहे.

Loading content, please wait...
Recruitment
job
mpsc
Maharashtra Public Service Commission

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com