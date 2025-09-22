MPSC Recruitment: लिपिक टंकलेखक भरतीत गोंधळ; धर्मादाय आयुक्तालयाचा ढिसाळ कारभार, ९८ उमेदवारांची नियुक्ती रखडली

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) लिपिक-टंकलेखक पदासाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसत आहे. .गेल्या अडीच वर्षांपासून भरती प्रक्रियेत अडकलेल्या ११८ उमेदवारांपैकी केवळ २० जणांनाच नियुक्ती मिळाली असून, उर्वरित ९८ उमेदवार अजूनही नियुक्तीची वाट पाहत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला आहे..‘एमपीएससी’तर्फे जानेवारी २०२३ मध्ये लिपिक-टंकलेखक पदाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा, डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्य परीक्षा आणि जुलै २०२४ मध्ये कौशल्य चाचणी घेण्यात आली. कौशल्य चाचणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) खटला दाखल केला..मॅटच्या निकालानंतर जुलै २०२५ मध्ये अंतिम निवड यादी जाहीर झाली आणि उमेदवारांना नियुक्तिपत्रेही देण्यात आली. यामध्ये ११८ उमेदवारांना धर्मादाय आयुक्त, मुंबई हा विभाग मिळाला. परंतु, नियुक्तिपत्रे हातात असूनही त्यांना कामावर रुजू करून घेतले जात नाही. विशेष म्हणजे, ज्या २० उमेदवारांची कागदपत्रे २९ तारखेला तपासण्यात आली, त्यांना ३१ तारखेला तातडीने नियुक्ती देण्यात आली, तर उर्वरित ९८ उमेदवारांना मात्र नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळे त्यांच्यामध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे..याविषयी या उमेदवारांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘‘राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खेळाडू आणि दिव्यांग कोट्यातील उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यावरच त्यांना नियुक्ती द्यावी. तर उर्वरित उमेदवारांच्या दाव्याची पडताळणी करण्याच्या अधीन शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्यास अडचण काय?’’.यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्तालय, मुंबई येथील कार्यालयीन अधीक्षक नीतेश नाईक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.आम्ही २०२३ पासून मेहनत घेऊन परीक्षा दिल्या. निवड झाली, नियुक्तिपत्र मिळाले, तरीही नोकरी नाही. हा आमच्यासोबत अन्याय आहे. एकाच वेळी निवडलेल्या उमेदवारांमध्ये असा भेदभाव का? आमच्याकडे नियुक्तिपत्र आहे, मग आम्हाला तात्पुरती नियुक्ती तरी द्या.- एक उमेदवार.Pimpri Municipal Schools : महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली; नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा प्रभाव.मी २०२३ पासून भरती प्रक्रियेत सहभागी असून, कागदपत्रांची तपासणीही पूर्ण झाली आहे, तरीदेखील आजतागायत मला नियुक्ती मिळालेली नाही. या विलंबामुळे आर्थिक अडचणींसोबतच मानसिक ताणही वाढला आहे. मुलगी असल्याने कुटुंबीयांकडून दबाव अधिक जाणवतोय. कृपया ही प्रक्रिया गतिमान करून मला धर्मादाय आयुक्तालय, मुंबईत तातडीने नियुक्ती द्यावी.- एक उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.