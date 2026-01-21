पुणे

Leopard attack Junnar : बिबट्या पाठीमागून धावून आला, पण... पिंपळवंडीत मयूर वाघ यांनी मृत्यूला दिली हुलकावणी!

Man Animal Conflict : जुन्नरच्या पिंपळवंडीत शेतकरी मयूर वाघ यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला. वनविभागाने दिलेल्या संरक्षण पट्ट्यामुळे (Neck Guard) मयूर यांचा जीव वाचला. ड्रोनच्या साहाय्याने आता हल्लेखोर बिबट्याचा शोध सुरू आहे.
सिद्धार्थ कसबे
पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथील काकडपट शिवारात राहणारे शेतकरी मयूर वाघ यांच्या शेताच्या परिसरात मागील दोन महिन्यात वन विभागाने मानव बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी पिंजरे लावून दोन नर व दोन मादी जेरबंद केले होते.सोमवारी(ता.१९)येथे एक चार वर्षीय बिबट मादी जेरबंद करण्यात आली होती.

