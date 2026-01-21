Leopard attack Junnar : बिबट्या पाठीमागून धावून आला, पण... पिंपळवंडीत मयूर वाघ यांनी मृत्यूला दिली हुलकावणी!

पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथील काकडपट शिवारात राहणारे शेतकरी मयूर वाघ यांच्या शेताच्या परिसरात मागील दोन महिन्यात वन विभागाने मानव बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी पिंजरे लावून दोन नर व दोन मादी जेरबंद केले होते.सोमवारी(ता.१९)येथे एक चार वर्षीय बिबट मादी जेरबंद करण्यात आली होती..मंगळवारी(ता.२०) सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास शेतकरी मयूर वाघ हे शेतात लावलेल्या पिंजऱ्यातील भक्षाला खाद्य टाकत असताना अचानक बिबट्याने पाठीमागून झेप घेऊन त्यांच्यावर हल्ला केला मयूर वाघ हे सतर्क असल्याने तसेच त्यांनी वनविभागाने दिलेला गळ्यात संरक्षण पट्टा घातला असल्याने स्वतःचा जीव वाचवला त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली..बिबट्याच्या या हल्ल्यात वाघ यांच्या ओठाला व पाठीला जखम झाली आहे तसेच गळ्याला पट्टा रुतला आहे. सदर घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वनविभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले.वाघ यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपळवंडी येथे पुढील उपचारासाठी नेण्यात आले.सायंकाळच्या सुमारास जुन्नर वनउपसंरक्षक प्रशांत खाडे,सहायक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस,ओतुरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे,माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली..Pimpalwandi Leopard News : पिंपळवंडीत बिबट्याचा थरार संपला! थर्मल ड्रोनच्या निगराणीनंतर अखेर 'सहा वर्षांचा' बिबट्या पिंजऱ्यात कैद.यावेळी प्रशांत खाडे यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी ओतूर, वनपाल,वनरक्षक व रेस्कू कर्मचारी यांना उपाय योजना करून पिंजरे संख्या वाढवून हल्लेखोर बिबट्या जेरबंद करण्यास कार्यवाही करणेबाबत सूचना दिल्या.मयूर वाघ यांनी खबरदारीमूळे स्वतः चा जीव वाचवून एक धाडसी काम केले आहे याबाबत वनविभागाचे वनअधिकारी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी खबरदारी घेऊन शेतामधील कामे वेळेत पूर्ण करणेबाबत सूचना दिल्या व स्वसंरक्षणसाठी प्रत्येक नागरिकाने वन विभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून खबरदारी घेण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे..सदर बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाचे कर्मचारी व रेस्क्यु टीमचे सदस्य हे ड्रोन कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने बिबट्याचा शोध घेत होते. सदर घटनेमुळे वाघ व त्यांचे कुटुंबीय भीतीच्या सावटाखाली जीवन जगत आहेत लवकरात लवकर बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी मयुर वाघ यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.