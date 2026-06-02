Sinhagad Fort Trekking Record: जिद्द, निसर्गप्रेम आणि सातत्याचा विक्रम; २५ वर्षांत १४०० वेळा सिंहगड चढले रामदास मुरकुटे, सत्तरीच्या उंबरठ्यावरही ध्यास..

पुणे : निसर्गप्रेम, जिद्द आणि सातत्य यांचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरलेल्या रामदास मुरकुटे यांनी गेल्या २५ वर्षांत तब्बल १४०० हून अधिक वेळा सिंहगड सर करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मुरकुटे यांनी मित्र अप्पा मुंगारे यांच्यासोबत वाढदिवसानिमित्त २ जून २००१ या दिवशी प्रथमच सिंहगड सर केला अन् हा गड त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.पहिल्या ट्रेकनंतर त्यांची सिंहगडाविषयी निर्माण झालेली ओढ दिवसेंदिवस वाढत गेली. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक शनिवारी सिंहगडावर जाण्याचा नियमच बनवला. एखाद्या कारणामुळे शनिवारचा ट्रेक चुकल्यास रविवारी गडावर जाऊन ती उणीव भरून काढण्याची परंपरा त्यांनी कायम ठेवली. या सातत्यातून त्यांनी २५ वर्षांच्या कालावधीत १४०० हून अधिक वेळा सिंहगडाची चढाई पूर्ण केली आहे..मुरकुटे यांच्या मते, सिंहगड हा केवळ ट्रेकिंगचा विषय नसून आत्मसंवाद, निसर्गाशी नाते आणि इतिहासाशी जोडणारी एक प्रेरणादायी जागा आहे. नियमित ट्रेकिंग, व्यायाम, प्राणायाम आणि शाकाहारी आहारामुळे आयुष्यात शिस्त, मानसिक शांतता आणि उत्तम आरोग्य लाभल्याचे ते सांगतात. .Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.लवकरच सत्तरीत पदार्पण करणार असलेल्या मुरकुटे यांचा उत्साह आजही तरुणांना लाजवेल असा आहे. प्रत्येक शनिवारची दुपार झाली की त्यांचे मन आजही सिंहगडाकडे धाव घेते. सिंहगडाशी जुळलेली त्यांची २५ वर्षांची मैत्री आणि १४०० हून अधिक चढायांचा विक्रम अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.