Marathi Literature : ‘आम्ही असू अभिजात’ गीताला राज्याचे अभिजात मराठी राज्यगीत होण्याची शक्यता

Amhi Asu Abhijat : दिल्लीतील साहित्य संमेलनासाठी लिहिलेले 'आम्ही असू अभिजात' हे गीत राज्याचे अधिकृत अभिजात मराठी राज्यगीत होण्याच्या मार्गावर असून, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दिल्लीतील ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी लिहिलेले ‘आम्ही असू अभिजात’ गीत लवकरच राज्याचे अभिजात मराठी राज्यगीत होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांना दिला. त्यांनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

