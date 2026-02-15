पुणे

Pune Bharat Taxi: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! प्रवाशांसाठी भारत टॅक्सी सेवा सुरू; दर किती आणि कसे आकारणार?

Pune Bharat Taxi service news: एएआयने पुणे विमानतळावर भारत टॅक्सी सेवेची चाचणी सुरू केली आहे. प्रवाशांना परवडणारी सेवा प्रदान करण्यासाठी भाडे प्रति किलोमीटर निश्चित दराने आकारले जाईल.
Pune Bharat Taxi service

Pune Bharat Taxi service

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पुणे विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आता एक नवीन आणि परवडणारी वाहतूक सुविधा उपलब्ध आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) येथे "भारत टॅक्सी" सेवेची चाचणी सुरू केली आहे. पुणे हे निवडक विमानतळांपैकी एक आहे जिथे हा पायलट प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. खाजगी अ‍ॅप-आधारित टॅक्सींप्रमाणे, ही सेवा गर्दीच्या वेळी किंवा रात्री उशिरा भाडे आकारणार नाही.

Loading content, please wait...
pune
taxi
pune airport
pune traffic

Related Stories

No stories found.