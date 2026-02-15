Pune Bharat Taxi: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! प्रवाशांसाठी भारत टॅक्सी सेवा सुरू; दर किती आणि कसे आकारणार?

पुणे विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आता एक नवीन आणि परवडणारी वाहतूक सुविधा उपलब्ध आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) येथे "भारत टॅक्सी" सेवेची चाचणी सुरू केली आहे. पुणे हे निवडक विमानतळांपैकी एक आहे जिथे हा पायलट प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. खाजगी अॅप-आधारित टॅक्सींप्रमाणे, ही सेवा गर्दीच्या वेळी किंवा रात्री उशिरा भाडे आकारणार नाही. .भाडे प्रति किलोमीटर निश्चित दरावर आधारित असेल. ज्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या एकूण देयकाची आगाऊ स्पष्ट कल्पना येईल. यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वास दोन्ही वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही सेवा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) द्वारे चालवली जाईल. या योजनेअंतर्गत, चालक हा वाहनाचा मालक असेल, ज्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थांना कमिशन देण्याची गरज राहणार नाही आणि संपूर्ण उत्पन्न थेट त्यांच्याकडे जाईल. यामुळे चालकांचे उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे..Pune: महाशिवरात्री उत्साहाला गालबोट! हरिश्चंद्र गडावर दुर्दैवी घटना, दर्शनाहून परतताना भाविकावर काळाचा घाला .एनसीडीसीने या सेवेसाठी एक सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. प्रवासी अॅपद्वारे सहजपणे बुकिंग करू शकतात आणि निश्चित दराने सेवा मिळवू शकतात. अलिकडच्या काळात, खाजगी टॅक्सी कंपन्यांकडून वाढत्या किमती आणि वाढत्या भाड्यांबाबत तक्रारी समोर आल्या आहेत. या चिंता दूर करण्यासाठी ५ फेब्रुवारी रोजी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. "भारत टॅक्सी" सेवा प्रवाशांना दिलासा देईल आणि पारदर्शक आणि न्याय्य भाडे व्यवस्था स्थापित करेल अशी आशा आहे..प्रायोगिक तत्वावर, ही सेवा देशभरातील ११ AAI-संचालित विमानतळांवर टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल - राजकोट, पटना, वडोदरा, भुज, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सुरत, कानपूर, वाराणसी, आग्रा आणि प्रयागराज. प्रस्तावित सेवा लागू करण्यासाठी आधीच एक करार झाला आहे. प्रवाशांनी वारंवार वाढत्या किमतींसारख्या समस्यांची तक्रार केली आहे. विशेषतः रात्री उशिरा आणि गर्दीच्या प्रवासाच्या काळात. .फलटण - फलटण दहिवडी मार्गावर वाहतूक कोंडी,तातडीच्या उपाययोजनांची नागरीकांची मागणी.भारत टॅक्सी सेवेअंतर्गत, विमानतळांवर जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी निश्चित आणि पारदर्शक भाडे आकारले जाईल. ज्यामुळे अतिरिक्त किंवा वाढलेले शुल्क वगळले जाईल. या निर्णयामुळे विमानतळ प्रवास अधिक सुरक्षित, सोपा आणि परवडणारा होईल अशी अपेक्षा आहे. या सेवेसाठी, (NSDC) ने एक सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल मोबाइल अॅप्लिकेशन विकसित केले आहे. अॅपवर नोंदणी करणारे ड्रायव्हर्स मूळ वाहन मालक असले पाहिजेत आणि ते फक्त निश्चित प्रति-किलोमीटर दरांनुसार शुल्क आकारू शकतात. संपूर्ण नफा थेट ड्रायव्हर-मालकाकडे जाईल, ज्यामुळे मध्यस्थ कमिशनशिवाय चांगले उत्पन्न मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.