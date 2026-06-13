Pune News : महापालिकेच्या शाळांचे खासगीकरण; आम आदमी पक्षाचा विरोध

पुणे - आम आदमी पक्षाने दिल्ली आणि पंजाबमधील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला. खासगी शाळांची मक्तेदारी मोडीत काढली. याच पद्धतीने पुणे महापालिकेने काम करणे आवश्यक असताना आकांक्षा फाउंडेशनला पाच शाळांसाठी १०१ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. एखाद्या संस्थेला झुकते माप देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे. .आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन ही अमेरिकन संस्था पीपीपी तत्त्वावर पुण्यात शाळा चालवत आहे. या शाळा कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून चालवणे अपेक्षित असताना, आता या संस्थेने पालिकेकडे निधीची मागणी केली आहे. महापालिकेकडून प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे २५ हजार रुपये घेतले जाणार आहे. नऊ वर्षात १०१ कोटींच्या पुढे जाणार आहे. दुसरीकडे, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांची प्रतिपूर्ती रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे..पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर येथे या संस्थेकडे एकूण २७ शाळा आहेत. पुण्याचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतरत्रही सरकारी पैशातून खासगी संस्था शाळा चालविण्यास घेतल्या जातील. शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर अशा प्रकारे घाईने योजना आणण्याऐवजी पालिकेने आपल्या शाळा स्वतः सक्षमपणे चालवाव्यात, अशी मागणी 'आप'चे मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे..सत्ताधाऱ्यांची दुटप्पी भूमिकाशिक्षण समितीने या प्रस्तावास फेरविचार देऊन तो मंजूर होण्यापासून रोखला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आकांक्षा फाउंडेशनला शाळा चालविण्यास देणे कसे चांगले आहे, हे पटवून देत आहेत. आकांक्षा फाऊंडेशन एका विद्यार्थ्यावर ५० हजार खर्च करते, त्यातील ५० टक्के रक्कम आपण देत आहोत. महापालिका चालवत असलेल्या शाळांमध्ये एका विद्यार्थ्यासाठी ३८ हजार रुपये प्रतिवर्ष खर्च येतो. पण त्या तुलनेत २५ हजार हा खर्च कमी आहे असे खासगीत सांगत असले तरी जाहीरपणे त्यावर बोलण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावावर दुटप्पी भूमिका सत्ताधाऱ्यांची दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.