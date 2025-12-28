पुणे

AAP Party : महाविकास आघाडीतून ‘आप’ बाहेर; पुण्यात १०० हून अधिक जागांवर उमेदवार देणार

महाविकास आघाडीबरोबर महापालिका निवडणुका न लढविण्याचा निर्णय ‘आप’ने घेतला असल्याचे पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केले नमूद.
aap party

aap party

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुण्यासह राज्यातील विविध महापालिकांत आम आदमी पक्ष (आप) महाविकास आघाडीसमवेत निवडणूक न लढवता स्वतंत्रपणे लढणार असल्याचे पक्षाने जाहीर केले आहे. पक्ष पुण्यात १०० हून अधिक उमेदवार रिंगणात उतरवणार आहे.

Loading content, please wait...
Aap party
Mahavikas Aghadi
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com