Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ‘आप’ची पहिली उमेदवार यादी जाहीर; २५ उमेदवार मैदानात!

AAP Pune Candidate List : ‘पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आम आदमी पार्टीने २५ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण व भयमुक्त पुणे या मुद्द्यांवर ‘आप’ स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार आहे.
पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीने (आप) पुणे शहरासाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. आप पुणे शहर समितीने महापालिका निवडणूक २०२५-२६ साठी २५ उमेदवारांची पहिली यादी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. यावेळी ‘आप’चे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले की, मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. सत्तेसाठी प्रस्थापित पक्षांमध्ये युती, तोडफोड आणि राजकीय खेळी सुरू आहे.

