Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ‘आप’ची पहिली उमेदवार यादी जाहीर; २५ उमेदवार मैदानात!

पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीने (आप) पुणे शहरासाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. आप पुणे शहर समितीने महापालिका निवडणूक २०२५-२६ साठी २५ उमेदवारांची पहिली यादी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. यावेळी 'आप'चे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले की, मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. सत्तेसाठी प्रस्थापित पक्षांमध्ये युती, तोडफोड आणि राजकीय खेळी सुरू आहे..सांस्कृतिक व शैक्षणिक ओळख असलेले पुणे शहर गुन्हेगारी व अपघातांचे शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून पर्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पुण्यात 'आप' स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असून वाहतूक कोंडी, आरोग्य सुविधा, दर्जेदार शिक्षण आणि भयमुक्त पुणे या मूलभूत प्रश्नांवर प्रचाराचा भर राहील, असे किर्दत यांनी स्पष्ट केले..पुणे महापालिकेसाठी 'आप'ची पहिली उमेदवार यादी :शीतल कांडेलकर- प्रभाग ३ (अ), ओबीसी महिलासंतोष काळे - प्रभाग ५ (अ), ओबीसी सर्वसाधारणश्रद्धा शेट्टी- प्रभाग ६ (अ), अनुसूचित जातीशंकर थोरात- प्रभाग ७ (ड), सर्वसाधारणविकास चव्हाण- प्रभाग ८ (अ), अनुसूचित जातीअॅन अनिश- प्रभाग ८ (क), सर्वसाधारण महिलासुदर्शन जगदाळे - प्रभाग ९ (ड), सर्वसाधारणआरती करंजावणे- प्रभाग १०, सर्वसाधारण महिलाअॅड. कृणाल घारे -प्रभाग १० (ड), सर्वसाधारण.अॅड. दत्तात्रेय भांगे - प्रभाग ११ (ड), सर्वसाधारणसमीर आरवडे- प्रभाग १९ (क), सर्वसाधारणमधू किरण कांबळे -प्रभाग २२ (अ), अनुसूचित जाती महिलाउमेश बागडे- प्रभाग २३ (अ), अनुसूचित जातीविजया किरण कद्रे- प्रभाग २३ (ब), ओबीसी महिलानिरंजन अडागळे- प्रभाग २६ (अ), अनुसूचित जातीअनिल कोंढाळकर- प्रभाग २७ (ड), सर्वसाधारण.अॅड. अमोल काळे- प्रभाग ३१ (ड), सर्वसाधारणनीलेश वांजळे- प्रभाग ३२ (ड), सर्वसाधारणसुरेखा भोसले- प्रभाग ३२ (क), सर्वसाधारण महिलारमेश मते- प्रभाग ३३ (ड), सर्वसाधारणधनंजय बेनकर- प्रभाग ३४ (अ), ओबीसी सर्वसाधारणकुमार धोंगडे- प्रभाग ३९ (ड), सर्वसाधारणगजानन भोसले- प्रभाग ४० (ड), सर्वसाधारणप्रिया नीलेश कांबळे- प्रभाग १४ (अ), अनुसूचित जाती महिलाप्रशांत कांबळे- प्रभाग ३८ (इ), सर्वसाधारण.