विधान परिषदेवरून पुणे कॉंग्रेसमध्ये रस्सीखेच 

पुणे - विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्व मिळावे, यासाठी प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस अभय छाजेड यांनी पक्षाचे नेते आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना पत्र पाठविताना सरचिटणीस मोहन जोशी आणि माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांना उमेदवारी देण्यास विरोध केला आहे. राज्यात राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नियुक्ती अल्पावधीत होणार आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या नियुक्‍त्यांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 4 जागा आहेत. शिवसेना आणि कॉंग्रेसमध्ये अनुक्रमे 5 आणि 3 जागांसाठी चर्चा सुरू आहे. दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी 4 जागा घ्याव्यात, अशी कॉंग्रेसची भूमिका आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप छाजेड यांनी गांधी यांना 6 जून रोजी लिहिलेले हे पत्र "व्हायरल' झाले आहे. त्यात म्हटले आहे की, विधान परिषदेसाठी मोहन जोशी आणि अनंत गाडगीळ इच्छुक आहेत. जोशी यांना पक्षाने दोन वेळा लोकसभेची उमेदवारी दिली होती. 2019 च्या निवडणुकीत त्यांचा सुमारे 3 लाख मतांनी पराभव झाला आहे. तसेच यापूर्वी त्यांना एकदा विधान परिषदेची संधी मिळाली आहे. तसेच गाडगीळ अनेक वर्षांपासून मुंबईत राहतात, याकडेही छाजेड यांनी लक्ष वेधले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा क्रीडा क्षेत्रात गेल्या 30 वर्षांपासून मी कार्यरत असून, राज्यातील श्री शिवछत्रपती पुरस्कारही मला मिळाला आहे. शहराध्यक्षपदावर असताना महापालिकेच्या 2007 आणि 2012 मधील निवडणुकांत पक्षाला यश मिळाले होते. तसेच भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुण्यात प्राबल्य वाढत असताना, कॉंग्रेसचा विस्तार आणखी वाढविणे गरजेचे आहे, अन त्यामध्ये मी यशस्वी ठरेन, असेही छाजेड यांनी म्हटले आहे. राज्यातील जैन समाजाला कॉंग्रेसकडून पुरेशी संधी मिळालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. क्रीडा क्षेत्रातील माझ्या कामगिरीमुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचे निकष मी पूर्ण करीत आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

