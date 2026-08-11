पुणे

कॉक्रोज जनता पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके दिल्लीला रवाना; काही राज्यांच्या कार्यकारणीची होणार घोषणा

कॉक्रोज जनता पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके दिल्लीला रवाना; काही राज्यांच्या कार्यकारणीची होणार घोषणा
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अभिजित दीपके दिल्लीला
बजाजनगर, ता. ११ : कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक तथा राष्ट्रीय निमंत्रक अभिजित दीपके मंगळवारी दुपारी दिल्लीकडे रवाना झाले. दिल्ली येथे सीजेपीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीत देशातील काही राज्यांमधील पक्षाच्या कार्यकारिणी सदस्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे समजते. आगामी काळातील पक्षाच्या संघटनात्मक विस्ताराबाबतही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

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