ढेबेवाडी भाजप निवडीबद्दल अभिजीत पाटील यांचा सत्कार
भाजपच्या जिल्हा चिटणीसपदी
अभिजित पाटील यांची निवड
ढेबेवाडी, ता. २२ : भारतीय जनता पक्षाच्या सातारा जिल्हा चिटणीसपदी मंद्रुळकोळे (ता. पाटण) येथील अभिजित हिंदुराव पाटील यांची निवड करण्यात आली. निवडीबद्दल मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचा येथे सत्कार करण्यात आला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अभिजित पाटील पाटण तालुक्यात सहकार, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असून, गेल्या वर्षभरात त्यांनी भाजपमध्ये पक्षसंघटनेसाठी केलेल्या कामाची दखल घेऊन वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांनी त्यांची या पदावर निवड केली आहे.
खासदार उदयनराजे भोसले, बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले, राज्य परिषदेचे सदस्य सत्यजितसिंह पाटणकर, राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळाचे संचालक भरत पाटील, ज्येष्ठ नेते हिंदुराव पाटील, प्राना फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. प्राची पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील आदींनी त्यांचे अभिनंदन केले.
यावेळी श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘पाटण तालुक्यात पक्ष संघटनेत काम करत असताना पक्ष जी जबाबदारी देईल ती निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडणार आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास आणि जबाबदारीला तडा जाऊ न देता पक्षसंघटन मजबुतीसाठी काम करत राहणार आहे.’’
अभिजित पाटील
