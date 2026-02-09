पुणे

Pune Crime : फसवणुकीच्या गुन्‍ह्यात पसार झालेल्या पोलिस हवालदारास आंध्रप्रदेशातून अटक

पार्लर व्यावसायिक महिलेची आर्थिक फसवणूकसह इतर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पसार झालेल्या पोलिस हवालदाराला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी आंध्रप्रदेशमधून अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पार्लर व्यावसायिक महिलेची आर्थिक फसवणूकसह इतर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पसार झालेल्या पोलिस हवालदाराला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी आंध्रप्रदेशमधून अटक केली आहे. पोलिसावर भारती विद्यापीठ, चतुःश्रृंगी आणि कोथरूड पोलिस ठाण्यात आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत.

