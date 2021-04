WakeupSPPU : पुणे विद्यापीठ परीक्षेतील गोंधळ विरोधात 'अभाविप'ची मोहिम

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सराव परीक्षा सुरू झालेल्या असताना त्यात विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे 'वेकअप एसपीपीयू' ही मोहीम सोशल मिडीयावर सुरू केली आहे. गेल्या ३ महिन्यापासून पुणे विद्यापीठ प्रशासन ऑनलाईन परीक्षांचे नियोजन करीत आहे. या सत्राची मुख्य परीक्षा येत्या १० एप्रिल पासून नियोजित आहे आणि त्या पूर्वी सध्या सराव परीक्षा घेण्यात येत आहेत. ऑनलाईन सराव परीक्षा देत असताना विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी गरजेचे असलेले लॉग इन आयडी, पासवर्ड अनेक विद्यार्थ्यांना अद्यापही प्राप्त झालेला नाही.

प्रश्नांची दिलेली उत्तरे सेव्ह होत नाहीत, विद्यापीठाने दिलेल्या तक्रार निवारण कक्षाचा संपर्क क्रमांकावर संपर्क केला असता विद्यापीठ प्रशासन प्रतिसाद देत नाही, या तक्रारी समजून घेण्यासाठी विद्यापीठाकडून कोणतेही यशस्वी प्रयत्न होतना दिसत नाहीत, या सत्राच्या मुख्य परीक्षेसाठी एक आठवड्याहुन कमी कालावधी बाकी असताना अद्यापही काही अभ्यासक्रमांचे वेळा पत्रक जाहीर केले गेले नाही.

या सर्व बाबींमुळे विद्यार्थ्यांचे संभ्रम आणि चिंता वाढत आहे, या अनुषंगाने अभाविप पुणे महानगराच्या वतीने 'सोशल मीडिया' वर '#WakeUpSPPU' मोहीम चालवली गेली आणि यात अनेक विद्यार्थ्यांनी सामील होऊन विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांना येत असणाऱ्या समस्यांबाबत सोशल मीडिया वर व्यक्त होऊन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रश्नासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न या मोहिमेतून करण्यात आला.

SPPU students to University: Where did you spend the money?

Universities charge exam fees. but the university is failing to conduct exams smoothly. #wakeupsppu @samant_uday @OfficeofUT

कोरोना या महामारीच्या वातावरणात प्रत्यक्ष आंदोलन करणे योग्य नसले तरी देखील विद्यापीठाच्या या कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची मानसिकता या मुळे निर्माण होत आहे." असे अभाविप पुणे महानगर मंत्री शुभम भुतकर यांनी सांगितले.

#wakeupsppu.Don't play with students emotions.Currently Students are going through a lot of mental stress. A kind request to University that take the necessary steps as early as possible @SPPUSUofficial @BSKoshyari @AHThombare @sbegde50 @SiddheshwarLat1 @AnkitaP0598 pic.twitter.com/t9DmbSihsN

— Hritwik Prasad Kimbahune (@HritwikPrasad) April 6, 2021