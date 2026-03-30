Pune Accident: काळाची हुलकावणी! पुणे जिल्ह्यातील वरंधा घाटातील अपघातात ११ जखमी; अंत्यविधीसाठी जाताना नेमकं काय घडलं..

हिर्डोशी: वरंधा घाटमार्गे अंत्यविधीसाठी महाडकडे जाणाऱ्या टेम्पोला शिरगाव (ता. भोर) हद्दीत रविवारी (ता. २९) सकाळी अपघात झाला. मातीवरून चाके घसरल्याने टेम्पो रस्त्याशेजारील खड्ड्यात गेला. यात ११ जण जखमी झाले असून, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली..किवत (ता. भोर) येथील १२ प्रवासी छोट्या टेम्पोने (एमएच १३ क्यूडब्ल्यू ५८०६) सकाळी सातच्या सुमारास महाडकडे निघाले होते. दीड तासाच्या प्रवासानंतर शिरगावजवळ चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो मोरीच्या खड्ड्यात अडकला. अपघाताची माहिती मिळताच शिरगावचे ग्रामस्थ दत्ता पोळ, श्रेयश भेलके व इतरांनी मदतीसाठी धाव घेतली..जखमींना तातडीने हिर्डोशी आरोग्य केंद्राच्या रुग्णवाहिकेतून भोर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यातील वसंत तात्याबा पवार (७५) यांच्या हात-पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी पुण्यात हलवण्यात आले. भोर पोलिसांनी रुग्णालयात जखमींची चौकशी केली; क्रेनच्या साहाय्याने अपघातग्रस्त वाहन बाहेर काढण्यात आले आहे..जखमींची नावेबायडाबाई बाबुराव कुमठे, साधना संजय कुमठे, छबुबाई साहेबराव हगवणे, सुगंधाबाई तुकाराम कुमठे, मीना शंकर भानसे, गौरी योगेश कुमठे, शकुंतला नाना पवार, उर्मिला अशोक भानसे, शारदा अशोक कुमठे, सुलाबाई बाळू पवार, वसंत तात्याबा पवार (रा.सर्व किवत) यातील चारपाच जण सोडले तर बाकी किरकोळ जखमी आहेत. भोर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.