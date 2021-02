खोपोली नजीक द्रुतगतीवर भीषण अपघात; पाच जणांचा जागीच मृत्यू

लोणावळा, ता.१६: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर खोपोली नजीक फुडमॉल समोर भरधाव कंटेनरने चार वाहनांना मागून ठोकरल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर पाच जण जखमी झाले. मृतांमध्ये एकाच परिवारातील पाच वर्षांच्या चिमुकलीसह चौघांचा समावेश आहे. तर जखमींमध्ये दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. सोमवारी (ता.१५) मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला.

Maharashtra: Five killed and at least five injured in a collision between multiple vehicles on Mumbai - Pune Expressway near Khopoli last night. The injured were taken to a hospital. pic.twitter.com/itblPUEE5X

— ANI (@ANI) February 16, 2021