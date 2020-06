...तर दत्तवाडीतील 'त्या' आेढ्याजवळ घडू शकतो अपघात

पुणे : पुणे महापालिकेकडून सर्व्हे नं 130 दांडेकर पूल जुना दत्तवाडी रोड येथील ओढ्याच्या कडेला काही महिन्यांपूर्वी नवीन संरक्षित जाळी बसविण्यात आली होती. पुणे महापालिकेकडून ओढ्याच काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथील काही संरक्षित जाळ्या काढण्यात आल्या पण त्या व्यवस्थितपणे न काढता त्या जेसीबीने तोडून, चेंबवून काढण्यात आलेल्या आहेत. या जाळ्या व्यवस्थितपणे काढल्या असत्या तर त्याचा पुनर्वापर करता आला असता. जाळ्या काढण्यात आल्याने येथे अपघात घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तीस दिवसांच्या बाळाची झुंज यशस्वी; ससूनमध्ये उपचार व्यवस्थित त्या ठिकाणी लावता आल्या असता. परंतु याठिकाणी आता नव्या जाळ्यांसाठी पुन्हा नवीन टेंडर काढावे लागणार आणि यावर महापालिकेचा निधी खर्च होणार आहे. त्या जाळ्या व्यवस्थित काढल्या असत्या तर हा निधी वाचवता आला असता. महापालिकेकडून तसे करण्यात आले नाही. ओढ्याच्या कडेला जाळ्या नसल्यामुळे अपघात ह़ोतात. याठिकाणी लवकरात लवकर जाळी बसविली पाहीजेत. यामुळे अपघात टाळता येईल. "पहिली जाळी असती तर परत खर्च करावा लागला नसता. परंतु हा सामान्य पुणेकरांच्या खिशातील पैसा जात आहे. नवीन जाळी अद्यापही बसविली नाही. ओढ्याला समोरून कुठेच सरंक्षण नाही. नवीन जाळीसाठी येणाऱ्या खर्चाची चौकशी व्हावी. नवीन जाळी बसविण्यात यावी

-संदीप काळे

Web Title: Accidents can happen near in Dattawadi