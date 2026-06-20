Pune News : हवामान बदलाचे अचूक अंदाज वर्तविणे होणार सोपे; ‘आयआयटीएम’ आणि ‘एरीज’मध्ये सामंजस्य करार

पुणे - देशातील हवामान बदलाचे दीर्घकालीन आणि अचूक निरीक्षण करण्यास आता मदत होणार असून, हवामानविषयक संशोधन, भविष्यकालीन हवामान अंदाज आणि धोरणनिर्मितीसाठी अधिक विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होणार आहे. यासाठी ‘भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था’ (आयआयटीएम), पुणे आणि ‘आर्यभट्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑब्झर्व्हेशनल सायन्सेस’ (एआरआयईएस) यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत भारत हवामान निरीक्षण जाळे (बीकॉन) प्रकल्पाचा भाग म्हणून उत्तराखंडमधील देवस्थळ येथे अत्याधुनिक हवामान निरीक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे..‘केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालया’च्या अंतर्गत ‘आयआयटीएम’तर्फे ‘भारत हवामान निरीक्षण जाळे’ हा राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प राबविला जात आहे. देशभरात दीर्घकालीन आणि अतिशय अचूक हवामान निरीक्षण यंत्रणा विकसित करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. याच ‘बीकॉन’ प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून देवस्थळ येथील ‘एरीज’ येथे हे नवीन हवामान निरीक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे..देवस्थळ हे अत्यंत उंचावर आणि डोंगराळ भागात असलेले नैसर्गिकदृष्ट्या स्वच्छ हवामानाचे ठिकाण आहे. त्यामुळे वातावरणातील मूळ वैशिष्ट्यांची नोंद घेणे, हरितगृह वायूंचा अभ्यास करणे, हवामानावर परिणाम करणाऱ्या प्रदूषकांचा प्रवास आणि हिमालयीन पट्ट्यातील हवामान बदलाची गुंतागुंतीची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी हे ठिकाण अतिशय अनुकूल आहे. या नव्या निरीक्षण केंद्रामुळे हवामानाचे विविध मापदंड, हरितगृह वायू, मातीतील ओलावा आदींचे दीर्घकालीन निरीक्षण आणि हवामान बदलावरील एकत्रित संशोधन करणे शक्य होणार आहे..राष्ट्रीय डेटाबेसची निर्मिती‘बीकॉन’ प्रकल्पांतर्गत संकलित केल्या जाणाऱ्या या उच्च दर्जाच्या डेटाबेसमुळे हवामानातील दीर्घकालीन बदलांचे कल अचूकपणे ओळखता येतील. हवामान बदल संशोधनाला यामुळे मोठी गती मिळेलच, पण त्याचबरोबर हवामान बदलावर आधारित ठोस आणि पुराव्यांवर आधारित धोरणे आखण्याची देशाची क्षमताही मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. यातून मिळणाऱ्या अचूक माहितीमुळे भारतीय हवामान बदलांचे अधिक अचूक प्रतिरूपण करणे शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.