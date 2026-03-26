Pune News: पुण्यातील बुधवार पेठेतील पोलिसांची अल्पवयीन मुलींवरील कारवाई बेकायदेशीर; तथ्यशोध समितीचा आरोप, बालहक्कांचे उल्लंघन!

पुणे : बुधवार पेठेत ११ फेब्रुवारी रोजी पुणे पोलिसांनी कारवाई करत चार शाळकरी, अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेऊन बाल संरक्षणगृहात दाखल केले. मात्र, पोलिसांची ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, यादरम्यान बालहक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाची तातडीने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी तथ्यशोध समितीने बुधवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत केली..बुधवार पेठेतील या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर एका तथ्यशोध समितीचे गठण करण्यात आले होते. या समितीत 'नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स'च्या (एनएनएसडब्ल्यू) मीना शेषू, 'मासूम'च्या मनीषा गुप्ते आणि 'लेट्स प्ले ट्रस्ट'च्या सायली अत्रे यांचा समावेश आहे. यावेळी 'सहेली संघा'च्या संचालिका तेजस्वी सेवेकरी उपस्थित होत्या..मीना शेषू म्हणाल्या, ''बुधवार पेठेत जन्मलेल्या, मात्र वेश्या व्यवसायात नसलेल्या या मुलींची आम्ही भेट घेतली. आपण कधीही धोक्यात नव्हतो, असे त्यांनी स्वतः स्पष्ट केले. असे असतानाही पोलिसांनी त्यांना क्रूर आणि कठोर वागणूक दिली. मानवी तस्करीविरोधी कारवाई करताना मुले व त्यांच्या कुटुंबांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही, याची कोणतीही दक्षता पोलिसांकडून घेण्यात आली नाही.'' तर ''या कारवाईदरम्यान संबंधित मुलींचे मत विचारात घेतले गेले नाही. बालकांची चौकशी करताना पोलिसांनी गणवेशात असू नये, हा नियमही पाळला गेला नाही. मध्यरात्रीनंतर अल्पवयीन मुलींना पोलिस कोठडीत ठेवणे आणि त्यांना मानसिक आघात पोहोचेल अशा पद्धतीने कारवाई करणे, हे थेट बालहक्कांच्या विरोधात आहे, असे मत अत्रे यांनी व्यक्त केले..गुप्ते म्हणाल्या, ''कुटुंबांचे प्रत्यक्ष वास्तव समजून न घेता केवळ संरक्षणाच्या नावाखाली ही कारवाई झाली. यातील सर्व मुली शाळेत शिकत होत्या, पोलिसांच्या या कारवाईमुळे या मुलींचे शिक्षण तर बंद पडायची शक्यता आहेच, शिवाय बदनामी होण्याची ही खूप मोठी शक्यता आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या आयुष्यावर होणार आहे. या मुलींना नाहक मोठा मानसिक ताण सहन करावा लागत आहे.''.राष्ट्रीय खेळाडूवरच कारवाईची वेळपोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या मुलींमध्ये एका १४ वर्षीय मुलीचा समावेश असून, ती राष्ट्रीय स्तरावरील तायक्वांदो खेळाडू आहे. तिने आजवर अनेक पदके आणि बक्षिसे पटकावली आहेत. तिच्या या क्रीडा क्षेत्रातील यशाची दखल घेत खुद्द पुणे पोलिसांनीच तिचा सन्मानही केला होता. असे असताना पोलिसांनी याच मुलीला कारवाईत ताब्यात घेतले. एक राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडू वेश्या व्यवसायात कशी असू शकेल? असा उद्विग्न सवाल समितीने यावेळी उपस्थित केला.