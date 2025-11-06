Pune News : झेडपीच्या ४६ शिक्षकांवर होणार कारवाई; दिव्यांगत्वाचे प्रमाण हे ४० टक्क्यांहून कमी

पुणे - जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये आत्तापर्यंत प्रमाणपत्र तपासणीत ४६ शिक्षकांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण हे ४० टक्क्यांहून कमी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचे जिल्हा परिषदेने निश्चित केले आहे. अद्याप ३१४ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी शिल्लक आहे..जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन बदलीचा फायदा घेत असून या सर्वांची फेरतपासणीची मागणी विविध संघटनांनी केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या प्रमाणपत्र फेरतपासणी करण्याचे ठरविले. जवळपास पाच महिन्यानंतर १७८ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची फेर तपासणी पूर्ण झाली असून, ३१४ शिक्षकांची बाकी आहे..सुरुवातीला फेरतपासणी कुणी करावी यावरून टोलवाटोलवी झाली होती. पुण्याच्या शासकीय रुग्णालयांनी असमर्थता दर्शविल्यानंतर थेट मुंबईमध्ये ही तपासणी करण्याचे ठरविले होते. परंतु, पुन्हा आरोग्य उपसंचालकांकडे आणि ससून रुग्णालयामध्ये फेरतपासणी करण्याचे निश्चित झाले.त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात उपसंचालकांकडील फेरतपासणी पूर्ण झाली असून, ससून रुग्णालयाकडील फेरतपासणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली होती. त्याचा अहवाल आता जिल्हा परिषदेला मिळाला असून, १३० शिक्षकांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांची प्रमाणपत्रे वैध ठरली आहेत..याबाबत प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव म्हणाले, ‘संघटना म्हणून आम्ही यासाठी पाठपुरावा करत होतो. बदली प्रक्रियेत दिव्यांग प्रमाणपत्र काढलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणीसाठी सातत्याने मागणी करत होतो. सर्व शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी होई पर्यंत आमचा लढा सुरूच राहिल. खऱ्या दिव्यांग न्याय मिळाला पाहिजे.’.दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार अपात्र ठरलेल्या ४६ प्राथमिक शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यात नोकरी, बदली, विविध शासकीय सवलती अथवा लाभ यातील कोणत्या कारणांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्राचा आधार घेतला आहे, त्यानुसार कारवाई होणार आहे. काहींची विभागीय चौकशी, तर काहींची खात्याअंतर्गत चौकशी करून कारवाई केली जाणार आहे.- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.