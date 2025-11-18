Pune Politics : राज ठाकरेंनी अपमान केलेल्या अभिनेत्याचा भाजप प्रवेश

पुणे - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गणवेशात समाज माध्यमावर फोटो टाकल्यामुळे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या टीकेचे लक्ष झालेले अभिनेते रमेश परदेशी यांनी आज मुंबईत भाजपमध्ये प्रवेश केला..भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजपचे प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, माजी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आदी यावेळी उपस्थित होते..मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे काही दिवसांपूर्वी पुण्यात संघटनात्मक बांधणीचा आढावा घेण्यासाठी पुण्यात आले होते. पक्षाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याने त्यांनी पदाधिकाऱ्यांवर नाराज व्यक्त केली होती.त्याचवेळी त्यांनी रमेश परदेशी यांच्याकडे पाहून तू इथे काय करत आहेस? कुठेतरी एका ठिकाणी रहा. असे त्यांना बजावले होते व त्यांना बैठकीतून बाहेर जाण्यास सांगितले होते. याचे पुण्यात चांगलेच पडसाद म्हटले होते..त्यानंतर रमेश परदेशी यांनी आज थेट प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण आणि मंत्री मोहोळ, पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.विशेष म्हणजे भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अन्य पक्षातील माजी नगरसेवक, प्रमुख पदाधिकारी हे प्रतिक्षेत आहेत. या सर्वांचे प्रवेश भाजपने तूर्त तरी स्थगित केलेले असल्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. असे असताना भाजपने रमेश परदेशी यांचा प्रवेश करून घेऊन मनसेवर कुरगुडी करण्याचा प्रयत्न केला असे चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.