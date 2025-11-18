पुणे

Pune Politics : राज ठाकरेंनी अपमान केलेल्या अभिनेत्याचा भाजप प्रवेश

राज ठाकरे यांच्या टीकेचे लक्ष झालेले अभिनेते रमेश परदेशी यांनी आज मुंबईत भाजपमध्ये केला प्रवेश.
ramesh pardeshi

ramesh pardeshi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गणवेशात समाज माध्यमावर फोटो टाकल्यामुळे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या टीकेचे लक्ष झालेले अभिनेते रमेश परदेशी यांनी आज मुंबईत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Raj Thackeray
pune
mns
entry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com