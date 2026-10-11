पुणे

Maharashtra Gram Panchayat: राज्यात आडाचीवाडी ग्रामपंचायत प्रथम; पुणे जिल्हा परिषदेला दुसरा क्रमांक, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान

Adachiwadi Gram Panchayat Ranks First in Maharashtra: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात आडाचीवाडी ग्रामपंचायत राज्यात प्रथम
CM Samruddha Panchayat Raj Abhiyan Adachiwadi Tops Maharashtra Rankings Pune Zilla Parishad Achieves Second Position in the State

CM Samruddha Panchayat Raj Abhiyan Adachiwadi Tops Maharashtra Rankings Pune Zilla Parishad Achieves Second Position in the State

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-नरेंद्र साठे

पुणे: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात पुरंदर तालुक्यातील आडाचीवाडी ग्रामपंचायतीने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळविले. तर पुणे जिल्हा परिषदेने राज्यस्तरावर द्वितीय क्रमांक मिळविला. जिल्ह्यातील २७६ ग्रामपंचायतींचा सहभाग, करवसुली, लोकसहभागातून निधी उभारणी, जलस्रोतांचे बळकटीकरण, वृक्षलागवड आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर जिल्हा परिषदेकडून भर देण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Gram Panchayat
district
Pune Zilla Parishad
Marathi News Esakal
www.esakal.com