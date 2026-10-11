Maharashtra Gram Panchayat: राज्यात आडाचीवाडी ग्रामपंचायत प्रथम; पुणे जिल्हा परिषदेला दुसरा क्रमांक, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान

-नरेंद्र साठेपुणे: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात पुरंदर तालुक्यातील आडाचीवाडी ग्रामपंचायतीने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळविले. तर पुणे जिल्हा परिषदेने राज्यस्तरावर द्वितीय क्रमांक मिळविला. जिल्ह्यातील २७६ ग्रामपंचायतींचा सहभाग, करवसुली, लोकसहभागातून निधी उभारणी, जलस्रोतांचे बळकटीकरण, वृक्षलागवड आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर जिल्हा परिषदेकडून भर देण्यात आला..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...नाशिक येथे रविवारी (ता. ११) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार स्वीकारण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, सभापती अमोल नलावडे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या अभियानात नाशिक जिल्हा परिषदेने प्रथम, तर सांगली जिल्हा परिषदेने तृतीय क्रमांक मिळविला..अभियानांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील २७६ ग्रामपंचायतींनी सहभाग नोंदविला. ग्रामपंचायतींचे आर्थिक सक्षमीकरण, गावपातळीवरील मूलभूत सुविधांचा विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन, महिला आर्थिक सक्षमीकरण आणि नागरिकांचा लोकसहभाग या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला. घरपट्टी, पाणीपट्टीची करवसुली वाढविणे, जलस्रोतांचे बळकटीकरण, वृक्षलागवड, सौरऊर्जेचा वापर तसेच शाळा आणि अंगणवाड्यांमधील सुविधांमध्ये सुधारणा असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. .अभियानाच्या कालावधीत सहभागी ग्रामपंचायतींनी घरपट्टी आणि पाणीपट्टीतून सुमारे २४५ कोटी रुपयांची करवसुली केली. तसेच, नागरिकांच्या सहभागातून सात कोटी ९७ लाख रुपयांची लोकवर्गणी जमा झाली. दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्रे आणि यूडीआयडी कार्ड उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीही विशेष प्रयत्न करण्यात आल्याचेही पंचायत विभागाकडून सांगण्यात आले..जलसंधारणापासून महिला सक्षमीकरणापर्यंतअभियानाच्या कालावधीत जिल्ह्यात ७३४ जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात आले, तर पाच हजार २२४ सौरपंप कार्यान्वित करण्यात आले. याशिवाय, सात लाख १२ हजार ५८७ वृक्षांची लागवड करण्यात आली. ग्रामीण भागातील पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, सिंचनासाठी सौरऊर्जेचा वापर करणे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणे यासाठी या उपक्रमांचा उपयोग झाला. मूलभूत सुविधांच्या विकासांतर्गत ६५१ प्राथमिक शाळा, ८४६ अंगणवाडी केंद्रे आणि १५४ पशुवैद्यकीय केंद्रांमध्ये निर्धारित मानकांनुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही पंचायत विभागाकडून सांगण्यात आले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...ग्रामपंचायतींचा अभियानात सहभाग - २७६घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुली - २४५ कोटी रुपयेलोकवर्गणी- ७ कोटी ९७ लाख रुपयेजलस्रोतांचे बळकटीकरण - ७३४सौरपंप कार्यान्वित - ५,२२४वृक्षांची लागवड - ७,१२,५८७प्राथमिक शाळा सक्षमीकरण - ६५१अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण - ८४६पशुवैद्यकीय केंद्रांचे सक्षमीकरण - १५४व्यायामशाळांची उभारणी - २३०लखपती दीदी - ६०,८३३ महिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.