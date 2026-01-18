पुणे

Model Village : डिजीटल शाळा, कचरामुक्त रस्ते, सीसीटीव्ही अन्... ; पुणे-मुंबईसारख्या शहरांना लाजवेल अशा या गावाची होतेय चर्चा!

Adachiwadi Model Village : “आपलं गाव देशातील सर्वात सुंदर गाव बनवायचं” हा एकच ध्यास अडाचीवाडीच्या विकासामागे दिसून येतो. पुणे मुंबईसारख्या शहरांना लाजवेल असा विकास या गावाने करुन दाखवला आहे.
Model Village In maharashtra

Model Village In maharashtra

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Adachiwadi village in Pune district is going viral : पुणे जिल्ह्यातील अडाचीवाडी हे गाव आज राज्यातच नव्हे तर देशात एक आदर्श गाव म्हणून ओळखलं जात आहे. शहरांच्या पायाभूत सुविधांनाही लाजवेल असा विकास या गावाने साधला असून, “स्वयंस्फूर्तीने विकास” हा इथला खरा मंत्र आहे. विशेष बाब म्हणजे अडाचीवाडी हे गाव पूर्णपणे म्हणजेच १०० टक्के प्लास्टिकमुक्त आहे. या गावाची सध्या सोशळ मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

Loading content, please wait...
pune
village
Villages
Development

Related Stories

No stories found.