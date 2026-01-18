Model Village : डिजीटल शाळा, कचरामुक्त रस्ते, सीसीटीव्ही अन्... ; पुणे-मुंबईसारख्या शहरांना लाजवेल अशा या गावाची होतेय चर्चा!

Adachiwadi village in Pune district is going viral : पुणे जिल्ह्यातील अडाचीवाडी हे गाव आज राज्यातच नव्हे तर देशात एक आदर्श गाव म्हणून ओळखलं जात आहे. शहरांच्या पायाभूत सुविधांनाही लाजवेल असा विकास या गावाने साधला असून, “स्वयंस्फूर्तीने विकास” हा इथला खरा मंत्र आहे. विशेष बाब म्हणजे अडाचीवाडी हे गाव पूर्णपणे म्हणजेच १०० टक्के प्लास्टिकमुक्त आहे. या गावाची सध्या सोशळ मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे..या गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. एटीएमप्रमाणे कार्ड वापरून नागरिकांना पाणी मिळतं. कार्ड मशीनला लावताच थेट नळाला पाणी येतं आणि अवघ्या एका रुपयात पाच लिटर स्वच्छ पाणी उपलब्ध होतं. पाण्याची बचत आणि पारदर्शक व्यवस्था यामुळे गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.अडाचीवाडीतील अनेक घरांवर आकर्षक भित्तीचित्रे काढण्यात आली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, राष्ट्रपुरुषांचे संदेश आणि सामाजिक मूल्ये या चित्रांतून अधोरेखित केली आहेत. संपूर्ण गावात कुठेही रस्त्यावर कचरा दिसत नाही. दर आठवड्याला गावकरी एकत्र येऊन श्रमदानातून स्वच्छता मोहीम राबवतात. गावात ८० ते ९० ठिकाणी सोलर पॅनल बसवण्यात आले असून, ऊर्जेच्या बाबतीत गाव स्वयंपूर्ण होत आहे..कोणताही जातीवाद किंवा धार्मिक तेढ नसलेलं हे गाव सामाजिक सलोख्याचं उदाहरण आहे. येथे कुणीही स्वतःला राजकीय नेते म्हणवत नाही; गावाचं नेतृत्व गावकरी एकत्रितपणे करतात. सुरक्षेसाठी गावात ४६ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. सांडपाण्याची उत्कृष्ट व्यवस्था, स्वतःचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, प्रत्येक चौकात कचरापेट्या आणि त्या थेट गुगल मॅपवर दाखवण्याचा अभिनव उपक्रम गावाने राबवला आहे..Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.संपूर्ण गावात दर्जेदार सिमेंट रस्ते, हिरवीगार बगीचे, फिरण्यासाठी मैदान, तरुणांसाठी एसी जिम आणि १०० टक्के डिजिटल शाळा आहेत. सुमारे ७० टक्के ग्रामस्थ शेती करतात. “आपलं गाव देशातील सर्वात सुंदर गाव बनवायचं” हा एकच ध्यास अडाचीवाडीच्या विकासामागे दिसून येतो. पुणे मुंबईसारख्या शहरांना लाजवेल असा विकास या गावाने करुन दाखवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.