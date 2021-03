आदम सय्यद यांचा जागतिक विक्रम; कौशल्य विकास प्रशिक्षण क्षेत्रात रोवला झेंडा   

भारतासह अन्य १८ देशांमधील एकूण ५,००० मनुष्यबळ विकास (Human Resource) अधिकाऱ्यांना TSPL ग्रुपच्या माध्यमातून ४५० तासांचे मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण (प्रोफेशनल स्किल डेवलोपमेंट ट्रेनिंग) देण्यात आले. कौशल्य विकास प्रशिक्षण क्षेत्रात हे पहिल्यांदाचं घडलं आहे. पुण्यातील विमाननगर येथील आदम सय्यद (Aadam Sayyed) यांनी हा विश्वविक्रम केला असून त्यांच्या विक्रमाची नोंद लंडन येथील 'वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड' (World Book Of Record) या जागतिक विश्वविक्रम संस्थेकडून घेण्यात आली आहे. आदम सय्यद यांच्या संयोजनाद्वारे TSPL (Talentcorp Soulation Private Limited) ग्रुपचे संस्थापक महेबूब सय्यद यांच्या नियोजनातून विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हुमन रिसोर्स (HR) अधिकाऱ्यांकरता ऑनलाईनद्वारे मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये भारतासह अन्य १८ देशांमधील एकूण ५००० ह्युमन रिसोर्स अधिकाऱ्यांकरता ४५० तासांचे मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात आले. जागतिक पातळीवर अशा प्रकारचा कार्यक्रम पहिल्यांदाच घडल्याने याची नोंद लंडन येथील 'वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड' या जागतीक विक्रम संस्थेतर्फे घेण्यात आली. मराठी बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावेत यासाठी वेळोवेळी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करून रोजगाराच्या आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात २०२१ या वर्षात किमान दहा हजार तरुणांना मोफत रोजगार देण्याचा संकल्प आदम सय्यद यांनी केला आहे. यंदा कोमेडियन कपिल शर्मा, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या कामगिरीची नोंद देखील 'वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये या वर्षी झाली आहे.

