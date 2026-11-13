Adani Project Cost Reduction : अदानींच्या साताऱ्यातील ५,६७५ कोटींचा प्रकल्पात थेट ९९ टक्के कपात; सह्याद्री जंगल संवर्धन रक्कमही केली कमी, केंद्र सरकारकडून चौकशीचे आदेश

Adani Forest Conservation Fund : सातारा जिल्ह्यातील १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाचा खर्च ५,६७५ कोटींवरून थेट ५६.७५ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव अदानी ग्रीन एनर्जीने दिला आहे. खर्चातील या कपातीमुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी कंपनीला भरावी लागणारी रक्कमही २२७ कोटींवरून २.२७ कोटी रुपयांवर आली आहे. या निर्णयावर आक्षेप घेत तक्रार दाखल झाल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य वन विभागाला प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत..अदानी ग्रीन एनर्जीने ८ सप्टेंबरला महाराष्ट्र वन विभागाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रकल्पाचा सुधारित खर्च ५६.७५ कोटी रुपये निश्चित करण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पर्यावरण मंजुरीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात प्रकल्पाचा खर्च ५ हजार ६७५ कोटी रुपये नमूद करण्यात आला होता..नियमानुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी खर्चाच्या चार टक्क्यांपर्यंत रक्कम वन्यजीव संवर्धनासाठी जमा करावी लागते. त्यामुळे कंपनीला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी २२७ कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, कंपनीने सादर केलेल्या सुधारित खर्चाच्या प्रतिज्ञापत्राला वन विभागाने मान्यता दिल्याने ही रक्कम आता २.२७ कोटी रुपयांवर आली आहे.दरम्यान, सातारा जिल्ह्याचे मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी ३० ऑक्टोबरला पंतप्रधानांच्या तक्रार निवारण पोर्टलवर आणि राज्य सरकारच्या 'आपले सरकार' पोर्टलवर या प्रकरणी तक्रार केली होती. ५६.७५ कोटींचा सुधारित खर्च हा मूळ अंदाजापेक्षा शंभरपट कमी असल्याने त्याच्या वैधतेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.या तक्रारीची दखल घेत केंद्रीय मंत्रालयाने ६ नोव्हेंबरला राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदाराला थेट उत्तर देऊन त्याची प्रत मंत्रालयाला पाठवण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या उपसंचालकांनाही चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे..केंद्र सरकारकडून चौकशीचे आदेशकेंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र पाठवून या प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश दिले. या पत्रात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, वन्यजीवांचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन तसेच त्यासंबंधीच्या उपाययोजनांची प्राथमिक जबाबदारी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारची आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी. तसेच तक्रारदाराला थेट उत्तर देऊन त्याची प्रत मंत्रालयाला पाठवावी..दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर ५ नोव्हेंबर रोजी कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या उपसंचालकांनाही या प्रकरणाची चौकशी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले होते.तक्रारदार रोहन भाटे यांनी सांगितले की, एखादा खासगी प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून किंवा अधिसूचित व्याघ्र मार्गिकेतून जात असल्यास, संबंधित प्रकल्पाच्या खर्चाच्या चार टक्क्यांपर्यंत रक्कम वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षणासाठी जमा करण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदेशीर प्रक्रिया आहे..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.त्यानुसार राज्य वन्यजीव मंडळाने अदानी ग्रीन एनर्जीला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी २२७ कोटी रुपये जमा करण्याची अट घातली होती. मात्र, कंपनीने प्रतिज्ञापत्रात दशांश चिन्हाचा वापर करून प्रकल्पाचा खर्च ५६.७५ कोटी रुपये दाखवला. हा आकडा प्रत्यक्ष अंदाजित खर्चापेक्षा शंभरपट कमी आहे. यामध्ये काही प्रशासकीय चुका आहेत. यामुळे एवढ्या मोठ्या क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प इतक्या कमी खर्चात उभारणे शक्य आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य व्यक्तीलाही पडू शकतो, असे भाटे यांनी म्हटले.ते पुढे म्हणाले, कंपनीला सुमारे २२५ कोटी रुपयांची सवलत मिळाल्याप्रमाणे परिस्थिती निर्माण झाली असून, तिला केवळ २.२७५ कोटी रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा. सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी असे तक्रारदार यांच्या पत्रात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.