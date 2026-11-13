पुणे

Adani Project Cost Reduction : अदानींच्या साताऱ्यातील ५,६७५ कोटींचा प्रकल्पात थेट ९९ टक्के कपात; सह्याद्री जंगल संवर्धन रक्कमही केली कमी, केंद्र सरकारकडून चौकशीचे आदेश

Adani Hydropower Project : अदानी समूहाच्या सातारा जिल्ह्यातील १,५०० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पाचा खर्च ५,६७५ कोटींवरून थेट ५६.७५ कोटींवर आणण्यात आला. जंगल संवर्धनासाठीची रक्कमही कमी झाल्याने केंद्र सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Adani Project Cost Reduction Hydropower Project

Adani Project Cost Reduction Hydropower Project

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Adani Forest Conservation Fund : सातारा जिल्ह्यातील १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाचा खर्च ५,६७५ कोटींवरून थेट ५६.७५ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव अदानी ग्रीन एनर्जीने दिला आहे. खर्चातील या कपातीमुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी कंपनीला भरावी लागणारी रक्कमही २२७ कोटींवरून २.२७ कोटी रुपयांवर आली आहे. या निर्णयावर आक्षेप घेत तक्रार दाखल झाल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य वन विभागाला प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

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