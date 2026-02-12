पुणे : तळेगावजवळील टाकवे येथे ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) यांच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या ‘अॅडास टेस्ट सिटी’ या प्रकल्पाची गुरुवारी यशस्वी चाचणी झाली. भारतीय रस्ते आणि रहदारीच्या स्थितीनुसार वाहनांच्या प्रमाणीकरणासाठी विकसित करण्यात आलेले हे देशातील पहिले आभासी शहर आता वापरासाठी सज्ज झाले आहे..वीस एकर परिसरात उभारलेला हा प्रकल्प म्हणजे एक कृत्रिम शहररचना असून येथे भारतातील रस्त्यांचे प्रतिरूप तयार करण्यात आले आहे. यामुळे भारतातील वाहतुकीच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीत प्रगत चालक सहाय्य प्रणाली अर्थात ‘ॲडास’ (एडीएस) हे तंत्रज्ञान किती प्रभावीपणे काम करू शकेल, याची चाचणी वाहन क्षेत्रातील उद्योगांना येथे सुरक्षित आणि नियंत्रित वातावरणात घेता येणार आहे. सिम्युलेशन, क्लोज ट्रॅक टेस्टिंग आणि सार्वजनिक रस्ते यांच्यातील तांत्रिक दुवा म्हणून हा प्रकल्प काम करणार आहे..Premium|India budget 2026 : ‘एआय’साठी दीर्घकालीन गुंतवणूक.‘एआरएआय’ने ‘आयेरा’ संस्थेच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात ‘अॅडास’ची थेट प्रात्यक्षिके दाखवण्यात आली. यामध्ये अत्याधुनिक उपकरणे, चाचणी प्रोटोकॉल आणि प्रमाणन क्षमतांचे सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जागतिक ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील उत्पादक आणि संशोधक उपस्थित होते..‘‘रस्ता सुरक्षेसाठी ‘अॅडास’ यंत्रणा महत्त्वाची ठरेल. या प्रकल्पामुळे ऑटोमोटिव्ह उत्पादकांना त्यांच्या तंत्रज्ञानाची काटेकोर चाचणी आणि प्रमाणीकरण करता येईल. सुरक्षित आणि स्मार्ट मोबिलिटी क्षेत्रात यामुळे भारताचे स्थान जागतिक नकाशावर आघाडीवर येईल’’, असा विश्वास ‘एआरएआय’चे संचालक डॉ. रेजी मथाई यांनी व्यक्त केला. याप्रसंगी ‘मोबिलआय’चे भारत आणि चीन विभागाचे उपाध्यक्ष एली लुस्किन, ‘एचईआर टेक्नॉलॉजीज’चे वरिष्ठ संचालक अभिजित सेनगुप्ता आणि ‘आयेरा’ संस्थेचे फरीद अहमद उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.