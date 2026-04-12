Aditi Tatkare Baramati : बारामतीत अदिती तटकरेंचे भावनिक आवाहन; “दादांचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न सुनेत्रा ताई पूर्ण करणार"

Sunetra Pawar Baramati : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे कार्य आणि स्वप्नांची आठवण करून देत राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी भावनिक आवाहन केले. "अजितदादा हे केवळ व्यक्ती नसून एक विचार आहेत. त्यांनी पाहिलेली स्वप्ने साकारली; आता त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाहण्याची वेळ आली होती. ते स्वप्न भविष्यात सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून पूर्ण व्हावे," असे त्यांनी म्हटले..बारामती येथे आयोजित प्रचार सभेत त्या बोलत होत्या. यावेळी दादांच्या कार्याचा आढावा घेताना तटकरे भावूक झाल्या. "जसे आपण आषाढी एकादशीला वारीला जातो, तसे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीसाठी बारामती ही विकासाची पंढरी आहे. या मतदारसंघात दादांनी अनेक स्वप्ने पाहिली आणि ती पूर्ण केली," असे त्या म्हणाल्या..निवडणूक काळातील आठवणी सांगताना त्यांनी नमूद केले की, अजित पवार हे नेहमी मारुतीरायाचे दर्शन घेऊनच प्रचाराची सुरुवात करत. अर्ज दाखल करण्यापासून ते समारोप सभेपर्यंत बारामतीतच त्यांचा उत्साह कायम असायचा.."दादांनंतर सुनेत्रा पवार यांनी सर्व काही बाजूला ठेवून उभे राहणे, हे बारामतीकर कधीही विसरणार नाहीत. आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांची इच्छा होती की, दादांना मुख्यमंत्री म्हणून पाहावे; मात्र तसे होऊ शकले नाही, ही खंत आहे," असे सांगताना तटकरे यांचा कंठ दाटला..त्या पुढे म्हणाल्या, "दादा सहा वेळा उपमुख्यमंत्री झाले. भविष्यात सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून त्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वास आहे."सभेत मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला. तसेच, येणाऱ्या निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांना बारामतीकर प्रचंड मताधिक्याने विजयी करतील, असा विश्वास तटकरे यांनी व्यक्त केला.