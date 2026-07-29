पुणे

Tribal Protest: नाणेघाट परिसरातील अदानी जलविद्युत प्रकल्पाला आदिवासींचा तीव्र विरोध; पेसा ग्रामसभांमार्फत संघर्षाची चेतावणी

नाणेघाट परिसरातील अंजनावळे-घाटघर पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या जमिनी, पर्यावरण व जैवसंपदेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांविरोधात ग्रामसभा, स्थानिक नेते आणि नागरिकांचा तीव्र विरोध; पेसा कायदा आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनचा दाखला देत संघर्षाची चेतावणी
junnar naneghat pumped storage hydropower project tribal protest public hearing

junnar naneghat pumped storage hydropower project tribal protest public hearing

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर: जुन्नर तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील नाणेघाट परिसरातील अंजनावळे व घाटघर येथे प्रस्तावित असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पामुळे आदिवासी भागात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून या प्रकल्पाला आदिवासी भागातील नागरिकांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. या प्रकल्पामुळे गोर गरीब आदिवासी नागरिकांच्या जमिनी जाण्यासोबतच त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ येणार असल्याचे आदिवासी समाजाच्या नेत्यांकडून बोलले जात आहे.

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